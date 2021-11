Calcio Napoli, Ghoulam: “Lavoro per tornare al 100%”

Il difensore del Calcio Napoli nelle ultime stagioni è stato frenato dagli infortuni e ora non vede l’ora di dare una mano ai compagni.

“Sto lavorando con calma e impegno per tornare al cento per cento”. Faouzi Ghoulam vuole uscire al più presto dal tunnel. Fra i terzini più quotati fino a poche stagioni fa, l’esterno algerino del Calcio Napoli nelle ultime stagioni è stato frenato dagli infortuni e ora non vede l’ora di dare una mano ai compagni.

“Voglio essere al massimo per dare il mio contributo alla squadra – racconta a Radio Kiss Kiss – Sento la piena fiducia di Spalletti e questo mi conforta tanto. Anche se ho giocato di meno in questi anni, sento molto la responsabilità del gruppo e cerco sempre di dare una mano soprattutto ai più giovani. Giocare nel Napoli è bellissimo, è una piazza importantissima e tocca a noi più esperti di guidare i nuovi arrivati”.

Contro il Bologna, nei minuti finali, ha fatto il suo debutto stagionale e “tornare in campo nello Stadio Maradona è stato come essere tornato in famiglia. Napoli mi ha accolto come un figlio, sono qui da 8 anni e mi sento napoletano. Mi piacerebbe tanto dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”. Il Napoli diverte “ma quello che conta è vincere. Il nostro obiettivo è pensare a noi stessi e rimanere in alto. Personalmente mi trovo benissimo con Spalletti, ci dà tanta carica e con me è sempre molto presente”.

“Sicuramente con lui quest’anno siamo cresciuti tantissimo – prosegue Ghoulam – Abbiamo maggiore consapevolezza, una componente che ci permette di affrontare tutte le partite con convinzione. Ci sarà da lottare, il percorso è lungo, ma vogliamo essere protagonisti in campionato”. Poi un messaggio ai tifosi: “Io voglio solo ringraziarli perché mi hanno dato calore e affetto sin dal primo giorno. Vorrei ripagare la loro passione con dei traguardi di prestigio. Di certo dico a tutti i nostri sostenitori di starci sempre vicino perché per noi rappresentano una forza in più…”.