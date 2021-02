Calcio Napoli, esami con esito negativo per Osimhen

Dopo la sconfitta di Bergamo, il Calcio Napoli sceglie il silenzio stampa, che, però, durerà solo fino alla vigilia del match di Europa League contro il Granada, quando Gattuso e un altro tesserato saranno obbligati a parlare.

L’attaccante del Calcio Napoli Victor Osimhen, in seguito all’infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali della partita con l’Atalanta a Bergamo, si è sottoposto a esami con esito negativo. Lo fa sapere la società azzurra. Il calciatore, informa sempre il club, è rimasto a Bergamo sotto l’osservazione clinica del responsabile sanitario azzurro, Raffaele Canonico.

Intanto, la società azzurra ha scelto il silenzio stampa. Dopo l’ottava sconfitta in campionato, il club ha deciso di togliere la parola ai suoi tesserati. Ed e’ per questo che al termine dell’incontro con l’Atalanta non si e’ presentato nessuno davanti alle telecamere. Una scelta che era nell’aria perche’ gia’ prima della partita contro la Dea si stava pensando ad una soluzione del genere. Mercoledi’, pero’, Gattuso e un tesserato dovranno per forza tenere la conferenza stampa di vigilia dell’incontro di Europa League contro il Granada in programma giovedi’ allo stadio Maradona.