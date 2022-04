Calcio Napoli, Elmas carico: “Credo allo scudetto. Con Spalletti sono cambiate tante cose”

Elmas ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Sospiro di sollievo per Osimhen: esami escludono lesioni e domenica sarà in campo contro la Fiorentina.

Il macedone Eljif Elmas sta rappresentando un elemento preziosissimo per il Calcio Napoli allenato da Luciano Spalletti. Un vero e proprio jolly da utilizzare sia come ala sinistra che destra, oltre che come mezzala o trequartista. Per quantità e qualità (ben 7 gol per il 22enne), è uno dei “pretoriani” del tecnico toscano, al quale deve la sua esplosione definitiva nel grande calcio. A tre giorni dal match contro la Fiorentina, Elmas ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ribadendo come la squadra azzurra creda allo scudetto: “Il gol di Bergamo? Bellissimo per me e per la squadra, un contropiede eccezionale -sottolinea il macedone – Vogliamo vincere tutte le partite. Ci abbiamo sempre creduto, siamo una grande squadra, il nostro mister è grande. Crediamoci fino alla fine”.

Un vero e proprio cambio di mentalità che ha coinvolto anche lui: “Sono cambiate tante cose. Quando serve vincere partite a volte puoi anche non giocare bene, ma l’importante è vincere. I campionati si vincono anche così, ci vuole anche un po’ di cazzimma”. Intanto, Spalletti e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo per Victor Osimhen. Ieri il bomber nigeriano (finora a quota 15 gol stagionali pur essendo stato a lungo indisponibile) aveva lasciato l’allenamento a causa di un fastidio muscolare e oggi si è sottoposto a esami strumentali, che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni.

Come riporta il Calcio Napoli, Osimhen ha poi svolto personalizzato in palestra e in campo, per cui sarà a disposizione per la partita di domenica (ore 15) contro la Fiorentina. Lavoro personalizzato anche per Ounas, Petagna, Di Lorenzo e Malcuit.