Calcio Napoli, contratto di Insigne una priorità: impensabile proseguire da separati in casa

Il Calcio Napoli lavora per risolvere la questione del contratto di Lorenzo Insigne, che scadrà tra un anno esatto: rinnovo o sarà cessione.

“Improcrastinabile”: così il Corriere dello Sport definisce, nella sua edizione odierna, la vicenda del contratto di Lorenzo Insigne per il Calcio Napoli. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, che oggi, alle 15.45, tornerà a parlare (cosa che non accade da dicembre scorso), non può permettersi di trascorrere un anno con il capitano “separato in casa”.

Sarebbero, infatti, “dodici mesi nel prevedibile inferno ambientale”, pronto a scatenarsi “al primo tiro a giro sbagliato”. A questo punto, le ipotesi restano due soltanto: rinnovo o cessione.