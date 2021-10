Caivano, trovato il cadavere di Antonio Natale: il 22enne era scomparso da due settimane

Dopo due settimane di angoscia, la peggiore delle notizie nella serata di ieri: è di Antonio Natale il cadavere trovato in una zona periferica di Caivano dai carabinieri.

Appartiene ad Antonio Natale, 22enne scomparso dal Parco Verde di Caivano (Napoli) circa due settimane fa, il cadavere trovato nella serata di ieri in una zona periferica di Caivano dai carabinieri. A darne conferma è la Procura di Napoli Nord.

Le tracce del giovane si erano perse lo scorso 4 ottobre. Sabato scorso avevamo marciato assieme a tanti cittadini contro le piazze di spaccio e per chiedere di aumentare gli sforzi nelle ricerche. Antonio era finito in un brutto giro di spacciatori e purtroppo i timori della madre che lo avessero ucciso si sono rivelati fondati.

“Adesso bisogna trovare gli assassini di questo ragazzo e smantellare le piazze di spaccio nel Parco Verde. Sabato scorso avevamo marciato per chiedere che almeno il corpo di Antonio venisse restituito alla famiglia. C’erano i familiari e gli abitanti del parco Verde, quelli che per la prima volta hanno avuto il coraggio di esporsi, ma anche il sindaco di Caivano Enzo Falco e Don Patriciello. Dobbiamo essere a fianco di questa famiglia, è giusto che le istituzioni e la Chiesa facciano sentire la propria presenza a questa madre consumata dal dolore. E’ d’obbligo che in realtà cosi emarginate e degradate lo Stato sia presente nei fatti non con slogan. Dove c’è miseria, emarginazione, dove sorgono ghetti, perché tale è il Parco Verde di Caivano, bisogna rispondere con i fatti. Perché gente che vuole salvarsi ce n’è e a quella va data una possibilità. La camorra e gli spacciatori portano solo morte e distruzione uccidendo senza alcuna pietà anche bambini, minorenni e ragazzini”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde che aveva partecipato sabato pomeriggio alla marcia.

Nei giorni scorsi il consigliere Borrelli ha incontrato la famiglia del giovane. Dopo il ritorno a Caivano, al Parco Verde, Antonio avrebbe iniziato a frequentare una famiglia di spacciatori secondo le ricostruzioni della madre. In casa si rendono conto del cambiamento e delle nuove possibilità economiche. La madre lo ha anche denunciato ai Carabinieri per cercare di proteggerlo. Ma lunedì scorso Antonio esce con alcune persone, che oggi risultano irreperibili, e scompare nel nulla. Ieri sera il ritrovamento del cadavere.