Brave and Beautiful, anticipazioni al 23 luglio: “Salih ha ucciso Madre Belkis”

Brave and Beautiful, anticipazioni dal 19 al 23 luglio. Salih ha ucciso Madre Belkis facendolo sembrare un incidente ma Rifat ha dei dubbi.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate della soap turca Brave and Beautiful, dal 19 al 23 luglio. Madre Belkis è morta, uccisa da Salih che lo fa sembrare un incidente.

Rifat scopre che la donna era la direttrice dell’orfanotrofio in cui è cresciuta Adalet. Inoltre scopre anche che il direttore precedente è stato trovato morto la stessa notte in cui è morto il padre di Cesur, e inizia a sospettare che la donna sia stata uccisa.

Brave and Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Mihriban è stanca di lottare contro Tahsin Korludag e sta pensando di vendere tutto e di trasferirsi in un altro paese, ma Bulent la convince a non arrendersi. Tahsin invita a cena Cesur e vuole che tutta la famiglia sia presente: si parlerà di affari. Suhan non si fida di Cesur e decide di indagare più in profondità su di lui. Nel frattempo, Sirin e Kemal scelgono la data del loro matrimonio.

Suhan sospetta che Rifat e Cesur non siano sinceri e chiede alla polizia informazioni su Rifat, così viene a sapere che l’uomo è un ex poliziotto e che è stato congedato con disonore per aver commesso un furto.

Intanto, Bulent sta indagando sulla proposta di Cesur di investire in borsa e scopre che è fra i soci delle imprese che devono fondersi, quindi immagina che stia tentando di raggirarli. In realtà la fusione poi avviene e l’unico a guadagnarci è Kemal, che si è fidato delle parole di Cesur.

Nel frattempo, Salih ha ucciso Madre Belkis e Rifat scopre che la donna era la direttrice dell’orfanotrofio in cui è cresciuta Adalet; scopre anche che il direttore precedente è stato trovato morto la stessa notte in cui è morto il padre di Cesur, notizia che fa sospettare Cesur che Madre Belkis non sia venuta a mancare per morte naturale.

Alla festa di inaugurazione di casa sua, Cesur annuncia di aver trovato nel suo terreno delle monete antiche e ciò fa di nuovo arrabbiare Tahsin.

Dopo aver scoperto che nelle terre che ha venduto a Cesur è stato trovato dell’oro, Tahsin è pentito di non essersi fidato di lui e se la prende con Korhan e Bulent. Cesur chiarisce davanti a Suhan la natura del suo rapporto con Banu.

Suhan, sconvolta dopo aver sentito la conversazione tra Cesur e Banu, corre a casa e cerca le vecchie foto di famiglia. Quando Korhan la sorprende, gli chiede se ha mai sentito nominare un certo Hasan Karahasanoglu.

Suhan mostra a Cesur le riprese delle telecamere all’esterno della casa di Istanbul dei Korludag in cui si vede Rifat. Cesur le dice che Rifat va a trovare la sua ex moglie e deve per forza passare di lì. Dopo l’omicidio della direttrice Belkis, Cesur decide di portare la madre a vivere a casa sua.

Dopo la morte di Belkis, Cesur continua a indagare sul passato di Adalet e su cosa la leghi a Tahsin. Scopre che l’assassino dell’ex direttore dell’orfanotrofio, Riza, è fratello della farmacista. Cahide riceve una bella notizia: il suo bambino sarà un maschio.

Tahsin dà una festa per l’occasione. Hulya, invece, confessa a Cahide che di aver fatto una soffiata alla polizia, ha accusato il possibile padre di suo figlio di essere l’assassino del dottor Nedim.

Suhan pranza con Korhan per verificare se il fratello sa la verità sul passato di suo padre e durante una cena con Cesur indaga sulla sua famiglia e sui motivi che hanno portato il padre del ragazzo a Korludag.

Sirin e Kemal ultimano i preparativi del matrimonio. Cesur accoglie in casa propria la madre Fugen. Tahsin e Cesur avviano una partnership.

Rileggi le ultime anticipazioni di Brave and Beautiful.