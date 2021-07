Brave and Beautiful, ecco la nuova soap che sostituirà Mr Wrong

Brave and Beautiful, anticipazioni. Ecco la nuova soap opera turca che sostituirà Mr Wrong, arrivato alla fine della prima stagione.

Mr Wrong, popolare soap opera turca con protagonista Can Yaman, è agli sgoccioli. La prima stagione sta, infatti, per terminare e una nuova soap opera sta per sostituirla. Stiamo parlando di Brave and Beautiful, altra produzione turca.

Dalla prima puntata di Daydreamer, che ha lanciato anche la carriera di Can Yaman in Italia, Mediaset ha deciso di puntare forte sulle produzioni turche, visto il successo di pubblico che riscuotono.

Brave and Beautiful: cast, trama e anticipazioni.

Da lunedì 5 luglio alle 14:45 dal lunedì al venerdì andrà in onda Brave and Beautiful, nuova soap opera turca in arrivo su Mediaset per sostituire Mr Wrong, che è arrivato alle ultime puntate.

In Italia la versione trasmessa è quella europea nella quale gli episodi originali sono montati in modo da formare 96 puntate, un episodio originale corrisponde a tre europei, la cui durata varia dai 40 ai 45 minuti.

Ecco la trama della soap

Cesur Alemdaroğlu (Kivanc Tatlitug) torna a Korludağ, un piccolo paese fuori Istanbul con una missione: vendicarsi di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) a causa della loro inimicizia familiare. L’unica cosa di cui non aveva tenuto conto era che si sarebbe innamorato di Sühan Korludağ (Tuba Buyukustun), la bellissima figlia dell’uomo che crede abbia ucciso suo padre.

Il cast

Devrim Yakut è Mihriban Aydinbas

Erkan Avci è Korhan Korludag

Mufit Kayacan è Rifat Ilbey

Nihan Buyukagac è Adalet Soyozlu

Firat Altunmese è Kemal

Irmak Ornek è Sirin

Okday Korunan è Salih

Gozde Turkpence è Banu

Isil Dayioglu è Reyhan

Zeynep Kizilitan è Hulya

Cansu Turedi è Necla

Tilbe Saran è Fugen

Ygit Ozsener è Riza