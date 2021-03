Blogger mamme italiane: ecco quali sono le più famose su Instagram

Blogger mamme italiane: ecco quali sono le cinque donne più seguite nel raccontare sui social la loro quotidiana esperienza di maternità.

Non solo food blogger e fashion blogger. Nel variegato mondo dei social, tanto nel mondo quanto in Italia si stanno facendo sempre più strada le blogger mamme, che quotidianamente condividono attraverso post, foto e video la loro esperienza di maternità.

C’è però da dire che il fenomeno delle “mummy bloggers” si è esteso anche a famiglie al completo, che scelgono i social per condividere la loro quotidianità con i loro follower.

Ecco le cinque blogger mamme italiane più seguite su Instagram secondo il report del sito “Popupmag”.

Pozzolis Family

Al primo posto c’è la Pozzolis Family, formata dall’attore Gianmarco Pozzoli, sua moglie Alice Mangione e i piccoli Giosué e Olivia Tosca. Questa famiglia “social” conta oggi ben 469mila follower su Instagram. Gianmarco e Alice postano con regolarità contenuti ironici dedicati all’essere genitori, condivisi anche sul loro canale YouTube.

Digital Modern Family

La Digital Modern Family, composta da mamma Haiyan (di professione fotografa), papà Luciano (anche lui fotografo) e dalla piccola Chloe, condivide foto e video con oltre 234mila follower. Una famiglia che presto si allargherà con un altro bimbo in arrivo.

Alessandra D’Agostino

Alessandra D’Agostino svaria in molti campi, essendo mamma (di due figli) fondatrice dell’omonimo blog in cui si parla, oltre che di maternità, anche di food e home decor. Per la sua quotidianità e quella dei suoi due figli, su Instagram ci sono 120mila follower.

Federica Piccinini

In questa speciale classifica c’è anche Federica Piccinini con la sua pagina Sweet as a Candy. Blogger dal 2009 e divenuta una delle più seguite mamme blogger italiane, la sua pagina Instagram conta ad oggi circa 116mila follower, che seguono con affetto le vicende di Federica, piacevolmente “circondata” dal marito e da tre figli.

Maria Sole Racca

Il blog La Manina Golosa, in cui il protagonista è il piccolo Noah, assaggiatore ufficiale dei deliziosi piatti creati dalla mamma Maria Sole Racca (che di mestiere fa la maestra di scuola primaria), conta oltre 64mila follower.