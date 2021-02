Food blogger: ecco quali sono le più famose in Italia

Food blogger: ecco quali sono le più famose “influencer” che dettano le tendenze in fatto di cibo sul web.

Quella del food blogger è certamente una delle figure più in sviluppo tra i tanti influencer del web. Del resto, su tutti i social network (da Facebook a Instagram) sono tante le foto quotidianamente postate con protagonista il cibo (che sia una pizza, un dolce o un piatto di pasta).

In questo scenario di tendenze “social” della cucina, trovano spazio e notorietà numerose food blogger, che consigliano ricette e curano recensioni di piatti, dettando le tendenze in fatto di cibo sul web.

Ecco una rapida rassegna di alcune delle più famose food blogger italiane, che ogni giorno sfornano piatti e ricette, diventando regine del web con centinaia di “like”.

Benedetta Rossi

La 48enne di Porto San Giorgio è stata incoronata da Blogmeter come Food blogger italiana con il maggior engagement (9 milioni di interazioni e 5,6 milioni di follower). È la fondatrice del blog Fatto in casa da Benedetta. I suoi contenuti sono ricette di cucina, suddivise in differenti categorie, anche se dal sito emerge la sua grande passione: i dolci.

Chiara Maci

La 37enne di Agropoli è sicuramente tra le più conosciute food blogger italiane, merito anche della sua partecipazione in qualità di giudice del programma di La7 Cuochi e fiamme. Insieme alla sorella Angela gestisce il blog Sorelle in pentola, sempre aggiornato con tantissime ricette.

Misya

Col suo omonimo blog, Misya (nome d’arte della 40enne napoletana Flavia Imperatore) è tra le pioniere del food blogging nel nostro Paese. Tale blog contiene centinaia di ricette. Per far capire la sua notorietà, basti sapere che ha più di 400mila fan su Facebook.

Paola Sucato

La 52enne di Torino è consulente marketing e social media manager, oltre ad aver collaborato per anni con la redazione di Donna Moderna. Nel suo blog, condivide le sue ricette e fornisce continui aggiornamenti su ciò che succede nel mondo in materia di food.

Sonia Peronaci

La 53enne milanese è la fondatrice del sito Giallo Zafferano. Dopo il successo del suo citato blog, ne ha aperto uno proprio, dove illustra le sue ricette e con grande passione si cimenta ai fornelli.