Beautiful, anticipazioni: Thomas ancora ossessionato da Hope

Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 febbraio. Thomas, contro il parere di tutti i familiari, cerca di convincere Hope a tornare a lavorare insieme a lui.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 21 al 27 febbraio. Thomas è ancora ossessionato da Hope: cerca, con l’aiuto di Douglas, di convincere la ragazza a tornare a lavorare insieme a lui.

Sia Liam che Steffy sono contrari al loro riavvicinamento. La sorella cerca di convincerlo a desistere dai suoi progetti su Hope. Intanto Ridge comunica a Shauna che tenterà di far funzionare il suo matrimonio con Brooke.

Beautiful: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Liam e Hope sono in procinto di festeggiare il Ringraziamento, felici per la nuova famiglia che hanno costruito con Beth e Douglas. Liam però ancora non gradisce la presenza di Thomas nella loro vita, considerando il giovane Forrester pericoloso sia per il bimbo e sia per Hope.

Liam si reca alla Forrester Creations e fa chiaramente capire a Thomas che non si fida assolutamente di lui; inoltre ordina al rivale di non avvicinarsi più alla sua famiglia.

Steffy se la prende con Hope e le dà la colpa per non aver detto nulla a nessuno quando credeva di aver ammazzato Thomas; inoltre la accusa di aver manipolato suo fratello pur di ottenere la custodia di Douglas.

Thomas, aiutato da Douglas, tenta di convincere Hope a tornare a lavorare insieme a lui per il progetto “Hope for the future”, ciò proprio mentre Steffy e Liam sperano che il ragazzo lasci perdere Hope una volta per tutte…

Hope confida a Liam che potrebbe accettare la proposta di Thomas di lavorare insieme a lui, ma il giovane Spencer la prende malissimo.

Ridge non intende firmare i documenti per il divorzio e fa capire a Shauna Fulton che cercherà di salvare il suo matrimonio; di conseguenza, lo stilista va da Brooke.

Brooke si ribella di fronte alla richiesta di perdonare Thomas, poi la donna resta in attesa di una risposta definitiva da parte di Ridge.

Thomas è chiaramente ossessionato ancora da Hope e pretende che lei torni a lavorare per la sua linea.Steffy fa capire al fratello che è altamente improbabile che si realizzi il suo progetto su Hope, ma in realtà la giovane Logan preferirebbe stargli vicino…

