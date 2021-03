Beautiful, anticipazioni: Liam fa la proposta a Hope

Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 marzo. Liam fa la proposta di matrimonio a Hope ma solo se lei cancellerà Thomas dalle loro vite.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 21 al 27 marzo. Dopo un duro scontro con Thomas, Liam decide di fare la proposta di matrimonio a Hope, mettendo però delle condizioni.

La prima è eliminare Thomas dalle loro vite, la seconda di non prendere in affidamento Douglas. Thomas, nel frattempo, ammette con Shauna di essere ancora interessato a Hope e con Zoe è tutta una farsa.

Beautiful: vediamo le trame più nel dettaglio.

Liam e Steffy discutono sul da farsi in relazione al comportamento di Thomas. Bill va a trovare Beth scusandosi con Hope per non essersi più fatto vivo e la mette in guardia su Thomas; Hope gli promette che resterà vigile.

Steffy e Liam chiedono aggiornamenti a Zoe sulla sua relazione con Thomas e lei è convinta che si sia lasciato alle spalle l’ossessione per Hope. Ma Liam non è convinto e teme che Zoe possa essere la prossima vittima di Thomas.

Thomas rivela a Shauna di amare ancora Hope. Shauna lo provoca insinuando che potrebbe dirlo a Ridge, ma Thomas è sicuro che lei non lo farà, altrimenti Ridge capirebbe che Brooke ha ragione e tornerebbe da lei. Liam va da Thomas e gli fa capire di stargli addosso, ma Thomas insinua che lui ami ancora Steffy e che per questo non abbia ancora sposato Hope.

In ufficio, Hope conferma a Steffy il coinvolgimento di Thomas con Zoe. Steffy non sembra disdegnare le attenzioni del giovane Collin, fornitore di stoffe, ma rimanda l’invito per un drink.

Steffy crede alla storia d’amore tra Zoe e Thomas. Zoe rispetta il patto con Steffy e lei le conferma il lavoro alla Forrester. Il rapporto tra Zoe e Thomas contribuisce a far credere a tutti che lui sia veramente cambiato, ma la doppia faccia di Thomas non tarda a manifestarsi: aggressivo, con la follia negli occhi, arriva a minacciare seriamente Liam. Poi, però, con Hope minimizza l’accaduto e riesce a instillarle il dubbio che Liam preferisca Steffy a lei.

Dopo lo scontro che Liam ha avuto con Thomas, che sembra l’abbia minacciato di morte, Liam si decide a chiedere la mano di Hope a delle condizioni: Thomas dovrà uscire dalla loro vita per sempre e lei dovrà rinunciare alla custodia di Douglas. Intanto Thomas continua la sua azione manipolatrice su Hope, che sembra cadere nella sua trappola.

Ridge crede che Steffy sia ancora innamorata di Liam e, sperando in un loro ricongiungimento, copre e giustifica sempre il figlio, che fa la vittima. Steffy e Ridge parlano di Thomas: Ridge è convinto che sia sinceramente innamorato di Zoe e che si stia lasciando alle spalle l’ossessione per Hope, Steffy non ne è affatto convinta.

Liam sta facendo la proposta di matrimonio a Hope, ma le pone come condizione di cancellare definitivamente Thomas dalla loro vita. Hope non vuole perché questo vorrebbe dire abbandonare Douglas. Mentre stanno parlando, arriva Thomas che complica ulteriormente la situazione. Dato che Hope non vuole rinunciare alla custodia di Douglas, Liam lascia la loro casa.

Liam ha passato la notte da Steffy. Brooke convince Hope a raggiungerlo per rassicurarlo di volere una vita con lui.

