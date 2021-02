Beautiful, anticipazioni: Hope vuole confessare

Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 febbraio. Hope vuole confessare a Ridge e alla polizia l’incidente avvenuto a Thomas ma Brooke vuole impedirlo.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 7 al 13 febbraio. In queste puntate vediamo Brooke e Hope discutere sull’incidente di Thomas: la figlia vorrebbe confessare, la madre impedirglielo.

Intanto, ignari di tutto, i parenti di Thomas lo cercano in lungo e in largo. Ridge in particolare vorrebbe poter parlare con il figlio, ma si trova a discutere prima con Hope e Brooke.

Vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful più nel dettaglio.

Hope e Brooke, il giorno dopo la caduta di Thomas nella vasca, parlano di quanto è successo. Hope è distrutta e vorrebbe raccontarlo subito alla famiglia di Thomas, mentre Brooke le dice che bisogna riflettere bene sulle mosse successive.

Alla Forrester, Ridge, Liam e Steffy ignorano ciò che è successo a Thomas e parlano della custodia congiunta di Douglas, che Thomas ha firmato. Ridge è arrabbiatissimo con Hope e con Brooke, mentre Liam tenta in qualche modo di difendere Hope. Ridge, allora, va a confrontarsi con Hope e Brooke.

Tutti cercano di contattare Thomas: Steffy, mentre saluta Liam che lascia l’ufficio, e Ridge durante una dura conversazione con Hope in presenza di Brooke. Hope è sempre più sconvolta e sta per raccontare la fine di Thomas a Ridge, ma Brooke riesce ad impedirglielo giustificando la parola “morto”, da lei usata, con un’allegoria.

Brooke e Hope apprendono che la cisterna in cui è caduto Thomas è stata svuotata e pulita e che l’acido è stato mandato in altro luogo di lavoro. Mentre Ridge esprime un doloroso mea culpa per aver troppo difeso il figlio, Brooke e Hope si guardano con complicità, forse pensando che non ci sono prove di quanto è successo con Thomas.

Ridge cerca disperatamente Thomas. Brooke cerca di convincere Hope a non dire nulla, convinta che l’acido abbia cancellato ogni traccia di Thomas, ma Hope, piena si sensi di colpa, decide che vuole confessare l’accaduto a Ridge e alla polizia.

Alla fine sembra che Thomas sia vivo… ma potrebbe trattarsi di un sogno!

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.