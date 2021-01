Beautiful: Brooke copre l’incidente di Thomas

Beautiful, anticipazioni dal 31 gennaio al 6 febbraio. Hope racconta l’incidente di Thomas a Brooke che le dice di non dire niente a nessuno per il momento.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 31 gennaio al 6 febbraio. Hope è sconvolte per l’incidente di Thomas: lei lo ha spinto via mentre lui cercava di sedurla ed è caduto in una vasca di acido.

La ragazza racconta l’incidente alla madre Brooke che le consiglia di non raccontare niente a nessuno per il momento e di pensare alle prossime mosse con cautela. La donna le impedisce di dire la verità anche quando Ridge la interroga sulla scomparsa del figlio.

Vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful più nel dettaglio.

Thomas potrebbe essere morto: dopo che il ragazzo ha tentato di sedurre Hope, lei ha cercato di divincolarsi e l’ha spinto, facendolo accidentalmente cadere in una cisterna di acido fluoridrico.

Hope torna a cercare Thomas dopo aver affidato l’ignaro Douglas a Charlie, ma subito dopo viene invitata ad uscire perché la zona è pericolosa.

Mentre Steffy e Ridge discutono su Thomas, sul futuro di Douglas e del comportamento di Brooke e Hope, quest’ultima arriva sconvolta a casa della madre con Douglas e le racconta di aver avuto una brutta colluttazione con Thomas e che per respingerlo, l’ha spinto in una vasca di acido che si trovava alla Forrester.

Questo il racconto di Hope: Douglas era stato lasciato da solo e lei, preoccupata, voleva solo trovarlo; Thomas la inseguiva e lei l’ha spinto. Quando è andata a controllare, il corpo di Thomas non c’era più e probabilmente era sciolto nell’acido.

Alla Forrester, Ridge e Steffy si chiedono come sia andata la cena di Thomas e Hope, e, soprattutto, dove sia Thomas che non si è presentato in ufficio. Hope racconta disperata a Brooke che Thomas è morto per colpa sua.

Liam va a trovare Hope e nota il suo stato d’animo pieno di angoscia, ma ignora l’accaduto.

Hope e Brooke, il giorno dopo la caduta di Thomas nella vasca, parlano di quanto è successo. Hope è distrutta e vorrebbe raccontarlo subito alla famiglia di Thomas, mentre Brooke le dice che bisogna riflettere bene sulle mosse successive.

Alla Forrester, Ridge, Liam e Steffy ignorano ciò che è successo a Thomas e parlano della custodia congiunta di Douglas, che Thomas ha firmato. Ridge è arrabbiatissimo con Hope e con Brooke, mentre Liam tenta in qualche modo di difendere Hope. Ridge, allora, va a confrontarsi con Hope e Brooke.

Tutti cercano di contattare Thomas: Steffy, mentre saluta Liam che lascia l’ufficio, e Ridge durante una dura conversazione con Hope in presenza di Brooke. Hope è sempre più sconvolta e sta per raccontare la fine di Thomas a Ridge, ma Brooke riesce ad impedirglielo giustificando la parola “morto”, da lei usata, con un’allegoria.

