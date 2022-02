Avellino, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga: misure cautelari in carcere

Cronaca di Avellino: circa 100 Carabinieri sono impegnati in varie località dell’Irpinia per un blitz contro lo spaccio di droga.

Dalle prime ore del mattino, circa 100 Carabinieri sono impegnati in varie località della provincia di Avellino per l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta di quella Procura della Repubblica, per “Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

Sono in atto perquisizioni anche con l’ausilio di militari del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, di tre unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.