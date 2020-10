Beautiful, anticipazioni americane: Morirà uno dei personaggi principali?

77

Beautiful, anticipazioni americane. Il ritrovamento della piccola Beth ha innescato una serie di eventi che culminerà con la morte di uno dei personaggi principali?

Arrivano le ultime anticipazioni delle puntate americane di Beautiful. Il ritrovamento della piccola Beth, fatta passare per la figlia di una inconsapevole Steffy, ha innescato una serie di nuovi eventi che coinvolgerà tutti i personaggi della soap.

La stessa Steffy andrà incontro a momenti difficili, visto il delicato momento che sta attraversando. Anche per Thomas ci saranno momenti difficili in quanto avrà un incidente che non sarà per niente casuale.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Preso dalla foga di riconquistare la sua ex moglie Thomas chiederà a Hope di parlare. La discussione tra i due si farà però molto accesa, tanto che Brooke -accorsa in soccorso della figlia- tenterà un gesto estremo. Nel tentativo di allontanarlo da Hope, la Logan spingerà Thomas giù da una scogliera. Un fatto gravissimo, che metterà in forte crisi il suo matrimonio con Ridge.

Thomas morirà? Questo ancora non ci è dato saperlo. Pare però che in un primo momento il giovane Forrester si riprenderà dal coma, dimostrandosi abbastanza lucido da raccontare la propria versione dei fatti alla polizia.

