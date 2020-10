Beautiful, anticipazioni americane: Quinn viene smascherata

74

Beautiful, anticipazioni americane. Il piano di Quinn per separare Ridge e Brooke viene scoperto e la donna sbugiardata.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate americane di Beautiful. In queste puntate vedremo naufragare il piano che Quinn aveva ideato per tenere separati per sempre Ridge e Brooke.

La rivelazione fa terminare il matrimonio tra Ridge e Shauna, anche se nessuno dei due sembrava crederci veramente. Inoltre anche la stessa Quinn rischierà di perdere il marito Eric che invece era un sostenitore della coppia.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Ridge ha deciso di rinnovare i voti del matrimonio con Shauna Fulton, celebrato quando lui era così ubriaco da non ricordarsi nemmeno la cerimonia. Ciò nonostante l’uomo continui a dichiarare amore per Brooke e mai per l’attuale consorte, con cui tra l’altro queste nozze non sono mai state consumate.

I problemi tra la Logan e il marito, l’avvicinamento di quest’ultimo a Ridge e il legame tra Brooke e Bill – entrambi conditi con baci extraconiugali – ricadranno come responsabilità di Quinn e del suo stratagemma, un po’ come se la vita degli altri sarebbe stata idilliaca se non fosse stato per la sua bugia.

Il disinteresse di Ridge a questo matrimonio è stato evidente già all’inizio della giornata della cerimonia, che ha visto il nostro protagonista intento a lavorare, rendendo piuttosto chiari i suoi sentimenti. Ciò a tal punto che, alla fine, lo stilista ha deciso di non poter andare fino in fondo e di dover tornare da Brooke, ed è stato a quel punto che lui è stato informato di tutta la verità su come lui e Shauna si sono sposati…

Ad essere portavoce delle preziose informazioni è stata Katie Logan che, per puro caso, ha sentito una videochiamata tra Quinn e Shauna, dove le due alleate hanno raccontato per filo e per segno il loro segreto.

Prima che Ridge possa prendere provvedimenti, tuttavia, sarà la stessa Shauna a confessargli tutto, sentendosi in colpa nei confronti dell’uomo a cui tiene così tanto. E così quando una Brooke ormai senza speranze tornerà a casa, sarà colta alla sprovvista da un percorso di petali di rose che la porterà faccia a faccia con Ridge, sancendo la loro riunione.

Ma Katie non sarà l’unica ad ascoltare un resoconto dettagliato del piano di Quinn: poco dopo sarà il turno di Eric, che, in maniera del tutto simile, sentirà la moglie discutere di quanto fatto, ancora una volta con Shauna.

Lo stilista, come già detto, fa il tifo per Brooke e Ridge, ma ha acconsentito ad ospitare il rinnovo del matrimonio del figlio con Shauna alla villa, non avendo niente di personale contro l’amica della moglie.

