Beautiful, anticipazioni al 28 novembre: Zoe rifiuta Carter

Beautiful, anticipazioni dal 22 al 28 novembre. Carter propone a Zoe di vivere insieme, ma la ragazza sembra essere presa da Zende.

Arrivano le ultime anticipazioni delle trame delle puntate di Beautiful, dal 22 al 28 novembre. Carter vuole far progredire il suo rapporto con Zoe e per questo le chiede di andare a convivere.

La ragazza è titubante, tanto più che è molto presa da Zende. Continuano le scenate di gelosia di Liam nei confronti di Steffy, con Hope che gli chiede di smetterla e di lasciare andare per sempre l’ex.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Zoe, dopo la proposta di convivenza da parte di Carter, è pronta a dargli una risposta. Finn e Liam sono vicini ad una nuova lite, il medico è andato a prendere il telefono a casa di Steffy e lì ha incontrato Liam e la sua sfuriata.

I due litigano e Hope ha così modo di capire che il vero problema è la gelosia di Liam. Thomas è felice per il nuovo legame della sorella, nel mentre Hope continua a fare domande a Liam sui suoi sentimenti.

Finn e Steffy continuano a viversi la nuova relazione, la stessa cosa non può essere detta del legame tra Zoe e Zende per colpa di Carter. I due non riescono ad essere sinceri e ammettere i loro sentimenti, ma la miccia scatta quanto Zoe gli canta una canzone che ha scritto per lui. Hope vede in Finn un bravo uomo e chiede a Liam di lasciar andare Steffy.

