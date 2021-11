Beautiful, anticipazioni al 21 novembre: Liam si schiera contro Finn

Beautiful, anticipazioni dal 15 al 21 novembre. Liam non è per niente contento della relazione tra Finn e Steffy e si schiera contro di lui.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 15 al 21 novembre. Steffy ha iniziato una relazione con Finn, sconcertando Liam, che non solo non approva la relazione, ma non sopporta nemmeno il ragazzo.

Mentre Hope pensa che lui sia geloso, con tutte le complicazioni del caso, lui si scaglia contro Finn. Intanto Zoe si dichiara a Carter e lo rassicura sui suoi sentimenti mentre Zende rimane folgorato dalla ragazza.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Finn e Steffy sono sempre più vicini, Thomas risente del ritorno a casa di Zende, mentre Liam è tormentato dalla nuova relazione di Steffy. Carter, invece, interrompe un momento di confronto tra Zoe e Zende.

Liam scopre, tramite Amelia, che Finn le ha ordinato di lasciare Kelly a sua madre. Thomas si diverte a a guardare Hope mentre cerca di calmare Liam, proprio lui poco dopo irrompe a casa di Steffy interrompendo la sua chiacchierata con Finn.

Carter chiede a Zoe di andare avanti con la relazione, Thomas cerca di avvicinarsi a Hope e Finn invece perde il controllo e si scaglia contro liam durante una lite.

Zoe si dichiara a Carter e lo rassicura sui suoi sentimenti, Liam è pronto a parlare con Steffy per ricordarle quanto è magnifica prima di metterle alle strette, ma Steffy non molla: non smetterà di vedere Finn. Finn torna a casa di Steffy per prendere il telefono e in quell’occasione incontra Liam che è arrabbiato. Hope è sempre più sicura che Liam sia geloso.

Zende rimane folgorato da Zoe quando crea una sfilata improvvisata prendendo spunto dai uno dei suoi disegni. Thomas a differenza di Liam approva la relazione della sorella.

