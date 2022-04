Stasera in tv mercoledì 13 aprile: “Bugiardo bugiardo” su Sky Family

Bugiardo bugiardo – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Liar Liar

Liar Liar Uscita: 1997

1997 Nazionalità: USA

USA Durata: 86′

86′ Regista: Tom Shadyac

Tom Shadyac Cast: Jim Carrey, Maura Tierney, Jennifer Tilly, Justin Cooper, Swoosie Kurtz

TRAMA

Bugiardo bugiardo (Liar Liar) è un film del 1997 diretto da Tom Shadyac e interpretato da Jim Carrey.

Il film è stato prodotto dalla collaborazione tra Universal Pictures e Imagine Entertainment. Gli effetti speciali sono stati creati da 4 aziende: Optical Illusions (effetti visivi), The Computer Film Company (CFC) (composizione digitale), Pacific Ocean Post Digital Film Group (composizione digitale), e Scott Harper & Associates (effetti visivi supplementari).

La Pacific Title ha fornito il titolo per la pellicola, mentre la colonna sonora è stata creata dalla MCA Soundtracks. I realizzatori del film sono stati influenzati da Big (1988). La sceneggiatura è stata rifiutata nove volte prima che il produttore Brian Grazer la comprasse.

Quando Fletcher si infligge un pestaggio da solo, non sono stati utilizzati degli effetti sonori: i suoni sono davvero quelli della testa di Jim Carrey che sbattono nell’orinatoio, nel pavimento, e nelle pareti.

Carrey ha rifiutato il ruolo del Dr. Evil in Austin Powers – Il controspione (1997), in modo da poter recitare in questo film. Carrey è stato pagato 20 milioni di dollari per recitare nel film.

Il film è dedicato a Jason Bernard, che morì per un attacco di cuore dopo aver recitato tutte le sue parti nel film. Steve Martin rifiutò la parte di protagonista del film. Si tratta dell’ultimo ruolo cinematografico per Don Keefers, che morì il 7 settembre 2014 all’età di 98 anni. Il budget per la realizzazione della pellicola ammonta a circa $ 45.000.000.[5]