Beautiful, anticipazioni al 12 marzo: Steffy è incinta

Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 marzo. Steffy ha scoperto di essere incinta e non sa se il padre del bambino è Liam o Finn.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 7 al 12 marzo. In queste puntate vediamo Thomas iniziare la difficile vita in casa del padre, difficile visto che Brooke non è troppo contenta di averlo li con la sua famiglia.

Steffy intanto ha fatto una scoperta scioccante: è incinta. Avendo avuto, però, un’avventura di una notte con l’ex marito Liam, non sa se il bambino è di quest’ultimo o del suo attuale fidanzato Finn.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Liam, appresa la notizia della permanenza del rivale a casa della suocera, va su tutte le furie. Hope lo prega di fermarsi e ragionare: Thomas deve riprendersi. Lo Spencer, però, devastato dai sensi di colpa, ripensa alla notte d’amore con Steffy. E si tormenta, visto che avere il Forrester tutti i giorni davanti agli occhi non lo aiuterà di certo. Alla Forrester Creations, nello studio fotografico, Zoe chiede a Paris dei suoi piani futuri per quanto riguarda il lavoro e, quando scopre che vuole restare a Los Angeles, si infuria.

Thomas spiega che resterà lì fino a quando non si sarà completamente ripreso. Hope si rivolge a sua madre per la conferma definitiva. Lei, con un velo di preoccupazione, conferma tutto, aggiungendo, però, che quello che ha fatto alla sua famiglia le fa ancora molto male.

Hope prova a rassicurare Thomas, sconvolto per aver scosso la vita dei suoi cari. La Logan gli sussurra che aveva un ematoma cerebrale. Il che non lo rendeva consapevole delle proprie azioni. Adesso è concentrata sulla sua guarigione e crede fermamente nella sua ripresa. Paris, dopo la proposta di Ridge, corre ad avvertire Zoe.

Steffy chiama Liam e gli chiede di incontrarsi: una volta di fronte alla sua ex moglie, la Forrester confessa di essere incinta. Liam è senza parole, è rimasto sconvolto dalla notizia e dal sapere che c’è anche la possibilità che sia lui il padre del bambino che la donna porta in grembo.

