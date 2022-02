Associazione Scarlatti, Costantino Catena inaugura la Stagione Concertistica

Ritornano i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti, con il recital pianistico di Costantino Catena in programma giovedì 3 marzo 2022, al Teatro Sannazaro intitolato Nuovi Mondi: Costantino Catena tra Schumann e E.T.A. Hoffmann.

Con grande piacere e un pizzico di emozione ritornano, giovedì 3 marzo 2022 alle ore 20.30 al Teatro Sannazaro, i concerti organizzati dall’Associazione Alessandro Scarlatti con il recital pianisico di Costantino Catena che inaugura la Stagione Concertistica 2022.

Un programma interamente dedicato alle composizioni che Robert Schumann realizzò ispirandosi allo scrittore E.T.A Hoffmann (1776- 1822) – l’autore tra l’altro de Il Vaso d’oro e L’Uomo della sabbia, considerato l’incarnazione del vero spirito romantico tedesco – del quale nel 2022 si celebra il bicentenario della morte.

I suoi meravigliosi racconti, fonte d’ispirazione per tanti scrittori e musicisti successivi (ricordiamo per tutti Cajkovskij con Lo Schiaccianoci e Offenbach con Les contes d’Hoffmann), sono caratterizzati da sogni e magia e hanno spesso come oggetto patologie mentali, mondi assurdi e fantastici ma sempre trattati con lucida ironia. Il programma pertanto prevede i Fantasiestucke op. 12 del 1837 che richiamano “Fantasiestucke in Callots Manier “ di Hoffman, la celeberrima Kreisleriana op. 16 e i Nachtstucke op. 12.

Un programma molto impegnativo che affronterà il bravo Costantino Catena che ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte e nel 2016 è stato ufficialmente designato “Yamaha Artist”. Ha un’intensa attività discografica, principalmente con l’etichetta giapponese Camerata Tokyo; per Brilliant Classics ha registrato in prima mondiale le musiche pianistiche del compositore italo-tedesco Ermanno Wolf-Ferrari, da lui ritrovate presso la Staatsbibliothek di Monaco di Baviera.

Più volte CD del mese e 5 stelle sulla rivista discografica Musica (ottobre 2015, marzo 2020, maggio 2021) i suoi dischi hanno ricevuto critiche entusiastiche da prestigiose riviste internazionali.

Laureato sia in Filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno che in Psicologia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha approfondito in particolare le tematiche concernenti la gestione degli aspetti psicologici e fisiologici durante l’esecuzione musicale. Costantino Catena ha iniziato lo studio del pianoforte sotto la guida di Luigi D’Ascoli, per poi perfezionarsi con Konstantin Bogino, Bruno Mezzena e Boris Bechterev.

Importanti riferimenti per la sua maturazione artistica sono stati anche gli incontri con Aldo Ciccolini, Michele Campanella e Joaquin Achucarro. Attualmente docente di pianoforte principale presso il Conservatorio di Musica di Salerno, inoltre è stato visiting professor presso varie Accademie e Università.

L’accesso ai concerti è consentito con mascherina FFP2 e GREEN PASS RAFFORZATO.

Infoline

Associazione Alessandro Scarlatti

081 406011

Whatsapp 3426351571

info@associazionescarlatti.it; www.associazionescarlatti.it

Programma

Nuovi mondi: Robert Schumann e E. T. A. Hoffmann

Robert Schumann (1810 – 1856)

Phantasiestücke op. 12

Nachtstücke op. 23

* * *

Kreisleriana op. 16