Beautiful, anticipazioni al 18 dicembre: faccia a faccia tra Quinn e Shauna

Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 dicembre. Quinn scopre che Eric sta ospitando Shauna a casa sua e le intima di andare via.

Arrivano le ultime anticipazioni delle trame delle puntate di Beautiful, dal 13 al 18 dicembre. Eric ha cacciato di casa Quinn, dopo la scoperta delle sue trame contro Brooke e del finto matrimonio tra Ridge e Shauna.

Quest’ultima sta vivendo a casa con Eric, su invito di quest’ultimo, che non la incolpa di quanto successo. Quinn, scoperto che la sua amica sta vivendo a casa sua, la affronta e le intima di andare via.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Thomas continua a parlare di Hope con Finn, sostenendo che in realtà il manichino con le sembianze di Hope che lui ha portato a casa lo ha fatto ricadere nei suoi disturbi ossessivi. Quinn scopre con sgomento che Shauna vive a casa di Eric. Brooke e Ridge parlano ancora di Quinn e di quanto sia stata subdola e sperano che Eric abbia finalmente aperto gli occhi.

Quinn chiede spiegazioni ad Eric sulla presenza di Shauna in casa. Eric ribadisce che quella è casa sua e che ha invitato lui Shauna. Le due, rimaste sole, discutono e alla fine Quinn le intima di andarsene.

Zoe è contenta dell’arrivo in città di sua sorella Paris e le presenta Carter. Quinn scopre che la sua amica Shauna è rimasta a vivere a casa di Eric per tutto il tempo in cui è sparita, non prende bene la cosa e le ordina di andare subito via.

Eric, molto deluso dal comportamento di Quinn che ha rotto la promessa che si erano fatti, sembra provare simpatia per Shauna ed impedisce a Quinn di mandar via la donna da casa sua. Flo e Wyatt non ne sapevano nulla e sono abbastanza turbati dalla presenza di Quinn in casa loro.

A Los Angeles è arrivata Paris, la sorella minore di Zoe. La ragazza subito fa amicizia con Zende e conosce anche Carter, di cui non sapeva nulla. Thomas assiste a una telefonata in cui Liam dice a Hope che sta andando da Steffy a trovare la figlia; capisce che Hope ne è contrariata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.