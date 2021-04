Basket, girone bianco: Gevi Napoli Basket-Apu OWW Udine 71-63

La Gevi Napoli Basket vola da sola al primo posto in classifica. Sacripanti: “Abbiamo giocato una grande partita”.

Secondo successo consecutivo per la Gevi Napoli Basket che nella seconda giornata del girone bianco supera al PalaBarbuto la APU Old Wild West Uidne per 71-63 . Il Miglior marcatore degli azzurri è Parks, autore di 26 punti. In doppia cifra anche Mayo, 18 per lui e Monaldi, 13 per il Capitano.

Gli azzurri si confermano cosi, da soli, al primo posto in classifica, con 10 punti superando una squadra in assoluto livello come quella friulana.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, Lombardi e Zerini, coach Boniciolli risponde con De Angeli, Giuri, Johnson, Antonutti e Foulland.

Parte bene la formazione partenopea con il 4-0 firmato da Lombardi e Parks, Udine si porta avanti con Johnson, Jordan Parks piazza la tripla del nuovo vantaggio Napoli sul 9-8. Scambio di canestri da tre punti tra Giuri e Mayo, Parks realizza in entrata, Sandri, subentrato, mette il canestro del 18-13. Il finale di quarto è a favore degli azzurri con il Capitano Monaldi che, sulla sirena, segna il 22-13 Gevi.

Sono le difese a parla da padrone del secondo periodo che si chiuderà con l’insolito punteggio di 9-9. Non si segna per lunghissimi minuti, solo Fouland da una parte e Parks dall’altro trovano punti. Nel finale trovano canestri dalla lunga distanza sia Mayo che Amato, proprio nell’ultimo possesso del quarto. Si va all’intervallo lungo sul 31-22 per la Gevi.

Nel terzo quarto la sfida sembra prendere la strada della Gevi, Parks e Mayo diventano un rebus irrisolvibile per la difesa della APU e gli azzurri volano anche al +6 con i liberi dell’11 della Gevi. La formazione friulana prova a rimanere a contatto con un inspirato Amato ma la formazione di Coach Sacripanti riesce a mantenere le distanze portandosi sul 50-35 all’ultimo intervallo.

Nel quarto finale la partita mantiene inizialmente l’inerzia tenuta fino a questo momento, con Udine che prova a riavvicinarsi con Johnson ed il solito Amato ma Napoli che, trascinata da Capitan Monaldi ,sembra riuscire a tenere senza troppi sforzi i 15 punti di vantaggio. La formazione friulana però, con un Johnson infallibile, riesce a riportarsi sotto canestro dopo canestro fino ad avere, ad un minuto dalla fine, addirittura la possibilità di pareggiare con i tiri liberi di Foulland che però non capitalizza. Josh Mayo segna la bomba del +5, Antonutti fa 1 su 2 dalla lunetta, Parks segna in entrata. La tripla del Capitan Monaldi chiude stavolta definitivamente l’incontro sul 71-63.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo, sul campo della Bertram Tortona, domenica prossima 2 maggio alle ore 20,00.

Gevi Napoli Basket-Apu Old Wild West Udine 71-63(22-13;31-22;50-35)

Gevi Napoli Basket: Zerini 2,Iannuzzi 2, Klacar ne, Parks 26, Sandri 2, Marini 2, Mayo 18, Uglietti 2, Lombardi 4, Monaldi 13. All. Sacripanti.

Orasì Ravenna: Antonutti 8, Giuri 3, Foulland 9, Pellegrino 2, Italiano 3, Nobile, Johnson 25, Amato 11, Schina, De Angeli 2,Mobio. All. Boniciolli.

Dichiarazione Coach Sacripanti: “C’è grande soddisfazione per aver vinto una partita importante che ci conferma al primo posto. La gara ha avuto grande fisicità. Noi siamo stati molto bravi difensivamente ad eseguire quanto preparato con grande aggressività. Credo che abbiamo fatto una grande partita. L’uscita per infortunio di Lombardi ha un pò stravolto i nostri piani, sono molto preoccupato, vedremo domani con gli esami strumentali di cosa si tratta. Bisogna fare i complimenti ad Udine, che si vede essere allenata da un coach come Boniciolli. Hanno recuperato un giocatore forte come Amato che ha giocato davvero bene. Dominique Johnson ha fatto una partita straordinaria. Siamo molto contenti, speriamo di poter recuperare Lombardi per Tortona”.

La gara Gevi Napoli Basket-Apu Old Wild West Udine sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.