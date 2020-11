Bad Bike: un e-shop con possibilità di rateizzare e usufruire del Bonus Mobilità

Bad Bike: al via l’e-shop con possibilità di rateizzare e usufruire del Bonus Mobilità per acquistare bici elettriche.

Bad Bike inaugura l’e-shop ufficiale. Per la prima volta l’azienda italiana presente dal 2010 sul mercato delle biciclette elettriche dà agli appassionati di ogni angolo del mondo la possibilità di acquistare i propri prodotti attraverso la piattaforma e-commerce raggiungibile all’indirizzo: shop.bad-bike.it

Il catalogo è articolato su tre categorie di articoli: biciclette, accessori e abbigliamento, per scegliere facilmente il prodotto di interesse. Tra le novità, la rapidità con la quale è possibile concludere un acquisto: bastano pochi passaggi per selezionare modello di e-bike, colore e anche la modalità di pagamento. Bad Bike offre infatti la possibilità di rateizzare l’acquisto da 3 a 36 rate con l’innovativa soluzione “Soisy”.

Il costo di ogni singola rata è visibile in fase di acquisto, in modo che ciascun acquirente possa verificare le proprie esigenze. Si tratta di una rapida istruttoria online che si affianca alle modalità classiche di pagamento immediato, quelle con PayPal o bonifico bancario. La disponibilità dei prodotti presenti nell’e-shop può essere verificata in ogni momento. Bad Bike offre la spedizione gratuita in qualunque zona d’Italia su ogni acquisto, grazie a una rete capillare di corrieri espresso. Su tutti i prodotti viene assicurata la messa su strada e il primo tagliando e riconosciuta la garanzia più completa tra quelle attualmente presenti sul mercato.

Per l’acquisto di una Bad Bike è possibile, infine, beneficiare del Bonus Mobilità di 500 euro. Per gli acquisti “dal vivo” basterà accedere al sito del ministero dell’Ambiente, compilare il voucher richiesto e consegnarlo al rivenditore Bad Bike. Per gli acquisti online, sarà necessario inviare il voucher all’indirizzo ecommerce@bad-bike.it per avere diritto a un coupon da 500 euro, che dovrà essere poi utilizzato nell’e-shop al momento dell’acquisto.

“Con l’official e-shop, Bad Bike rafforza la propria presenza sul mercato virtuale e non solo”, afferma Maurizio Papa, titolare del marchio di biciclette elettriche. “Abbiamo ritenuto di farlo con professionisti del settore, per assicurare ai clienti sicurezza e rapidità. Vogliamo farci trovare pronti perché siamo alla soglia di un periodo fondamentale per noi e in generale per tutto il settore, che può essere a un punto di svolta”.