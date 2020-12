Avellino, blitz contro il clan Partenio: sequestro da un milione di euro

Vasta operazione contro l’organizzazione camorristica egemone ad Avellino e nel territorio irpino che ha portato a un sequestro beni del valore di oltre un milione di euro.

Un sequestro preventivo in via d’urgenza di beni del valore di oltre 1 milione di euro. L’operazione, eseguita dai comandi provinciali dell’arma dei carabinieri di Avellino e della guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione, è stata disposta dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea. Il sequestro ha riguardato beni mobili, fabbricati, crediti, beni aziendali, azioni quote e strumenti dematerializzati transitati dalla Srl Punto Finance di Roma, già sottoposta a sequestro lo scorso 9 novembre, ad un’altra società riconducibile a uno degli indagati nell’ambito di un’inchiesta sul nuovo clan Partenio egemone nel territorio irpino.

L’organizzazione malavitosa è stata sgominata nel corso dell’operazione Aste Ok condotta proprio a novembre e partita dalle investigazioni relative a alterazioni fraudolente di aste giudiziarie. In particolare, nel corso degli accertamenti di natura economico-finanziaria è emerso che il rappresentante di fatto della società, già destinatario di misura cautelare in carcere, ha eseguito una scissione parziale della stessa mediante la costituzione della nuova società intestata alla nipote, a cui sarebbero stati ceduti fabbricati, crediti e immobilizzazioni finanziarie del suindicato importo. La nuova entità giuridica avrebbe successivamente messo in atto procedure finalizzate all’alienazione dei beni, simulando così atti di compravendita di fatto eseguiti e controllati dalla stessa Srl.