Universiadi 2019: il traffico degli ultimi giorni ha portato a variazioni nel piano del Comune di Napoli. Le modifiche sono attive da oggi, lunedì 1 luglio.

I forti problemi di traffico riscontrati negli ultimi giorni hanno portato il Comune di Napoli ad effettuare alcune variazioni al piano disposto in vista delle Universiadi 2019. Le variazioni (stabilite dopo vari approfondimenti con la Questura) sono attive da oggi, lunedì 1 luglio, e riguardano, tra l’altro, viale Gramsci e via Giordano Bruno, il cui senso di marcia verrà invertito, con i bus degli atleti che transiteranno anche in via Caracciolo.

Universiadi Napoli 2019: il testo dell’ordinanza con le variazioni al piano traffico

Ecco quali sono nello specifico le modifiche alla viabilità:

inversione del senso di marcia di via Giordano Bruno, da piazza della Repubblica a piazza Sannazaro, per consentire una riduzione del traffico di via Piedigrotta;

senso unico di circolazione in viale Antonio Gramsci, da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica, che sarà dedicato al traffico ordinario;

spostamento del corridoio per gli atleti su via Caracciolo nel tratto parallelo a viale Gramsci, da piazza della Repubblica a via Sannazaro (con ritorno su viale Antonio Gramsci, da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica, in corsia promiscua).

In via Caracciolo, da piazza della Repubblica a via Sannazaro, viene istituita una corsia riservata ai veicoli che trasportano gli atleti partecipanti ed i mezzi di servizio delle Universiadi.

Nella corsia riservata è consentito il transito anche ai veicoli dei residenti delle seguenti strade: via Francesco Caracciolo (tratto da piazza della Repubblica a via Sannazaro), via Giambattista Pergolesi (tratto da piazza della Repubblica a via Sannazaro), via Ferdinando Galiani (tratto da piazza della Repubblica a via Sannazaro), via Tommaso Campanella (tratto da viale Antonio Gramsci a via Francesco Caracciolo).

Piano traffico Universiadi Napoli 2019: ecco i sensi unici di circolazione

via Giordano Bruno , da piazza della Repubblica a piazza Sannazaro;

, da piazza della Repubblica a piazza Sannazaro; viale Antonio Gramsci , da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica;

, da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica; via Francesco Caracciolo, da piazza della Repubblica a via Sannazaro.

Piano traffico Universiadi Napoli 2019: ecco gli altri obblighi stabiliti

Obbligo di svoltare a destra su via Sannazaro , per i veicoli circolanti in via Francesco Caracciolo e provenienti da piazza della Repubblica;

, per i veicoli circolanti in via Francesco Caracciolo e provenienti da piazza della Repubblica; Obbligo di svoltare a sinistra su via Sannazaro , per i veicoli circolanti in via Francesco Caracciolo e provenienti da via Posillipo/largo Sermoneta/via Mergellina;

, per i veicoli circolanti in via Francesco Caracciolo e provenienti da via Posillipo/largo Sermoneta/via Mergellina; Obbligo di svoltare a sinistra su piazza della Repubblica per poi immettersi in via Riviera di Chiaia per i veicoli circolanti in viale Antonio Gramsci, eccetto che per i veicoli che trasportano gli atleti partecipanti o a servizio delle Universiade o i veicoli diretti al passo carraio del Consolato degli Stati Uniti d’America, che potranno immettersi in rotatoria per proseguire su viale Anton Dohrn o su via Francesco Caracciolo (veicoli diretti al Consolato degli Stati Uniti d’America).

Foto in evidenza: “Il Roma”