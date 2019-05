Papa Wojtyla: le sue reliquie per tre giorni nella basilica di San Francesco di Paola.

A circa un mese dal ritorno in visita a Napoli da parte di Papa Francesca, c’è un’altra bella notizia per i fedeli della città partenopea, ovvero l’arrivo delle reliquie di un altro Pontefice amatissimo dalla gente: Giovanni Paolo II.

Come riportato da “Il Mattino”, da oggi pomeriggio le reliquie di Papa Wojtyla saranno infatti per tre giorni nella basilica di San Francesco di Paola in piazza Plebiscito.

Un dono che la città riceverà grazie ai promotori dell’iniziativa, l’associazione Padre Marin Mersenne e che si lega anche con i festeggiamenti in onore di San Gennaro, santo patrono di Napoli, il cui prodigio si è ripetuto, come da tradizione, il primo sabato di maggio.

Sono passati 29 anni dal 1990, quando ci fu la storica visita pastorale a Napoli di Giovanni Paolo II, che in quell’occasione lasciò un indelebile messaggio ai fedeli e alla città partenopea: non abbandonare mai la speranza. Un auspicio ancora attualissimo per una Napoli nella quale si continua a sparare troppo spesso.