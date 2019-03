Festa del Papà: ecco le frasi e i video più emozionanti

La Festa del Papà è una ricorrenza speciale che si festeggia il giorno di San Giuseppe. Ecco le frasi e i video più belli da utilizzare per gli auguri.

La festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura del padre, della paternità e dell’influenza sociale dei padri. Nella Svizzera italiana è elevata a festività a tutti gli effetti.

La data in cui si festeggia è variabile da Paese a Paese.

Nella maggior parte dei Paesi di tradizione cattolica, la festa del papà viene festeggiata il giorno di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, simbolo di umiltà e dedizione.

Nel 2008 sono stai presentati alcuni disegni di legge per il ripristino delle festività soppresse agli effetti civili: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo e il Lunedì di Pentecoste.

I dolci tipici della Festa di san Giuseppe

Il dolce tipico della festa del papà varia in tutte le regioni ma per lo più a base di creme e/o marmellate, con pasta choux. A Roma sono chiamati Bignè di San Giuseppe e vengono tradizionalmente preparati fritti, sebbene attualmente sia diffusa anche la cottura al forno.

Esemplare è il dolce napoletano, che prende il nome di zeppola di San Giuseppe. Secondo la tradizione, infatti, dopo la fuga in Egitto, con Maria e Gesù, san Giuseppe dovette vendere frittelle per poter mantenere la famiglia in terra straniera. Sono realizzate con pasta choux e possono essere fritte o al forno; al di sopra viene posta di norma crema pasticcera e marmellata di amarene.

In Toscana e in Umbria è diffuso come dolce tipico la frittella di riso, preparata con riso cotto nel latte e aromatizzato con spezie e liquori e poi fritta.

In Emilia-Romagna il dolce tipico della festività è la raviola. A Trebbo di Reno, in provincia di Bologna, si tiene ogni anno nella terza domenica del mese di marzo, la tradizionale e multicentenaria “Festa della raviola” che prevede sia riti religiosi, sia altre manifestazioni che richiamano al paese parenti, visitatori e turisti.

In alcune regioni del centro Italia (soprattutto Toscana, Umbria e Lazio) sono diffusi dei dolcetti, sempre fritti, a base di riso cotto nel latte a cui si aggiungono a piacere vin santo, uva passa o canditi e che vengono chiamati frittelle.

In Sicilia sono presenti diversi tipi di dolci consumati specialmente durante questa ricorrenza, come ad esempio le Sfince di San Giuseppe.

Ma ora eccovi una selezione delle migliori frasi trovate sul web per gli Auguri della festa del papà.

CITAZIONI D’AUTORE

I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo.(Honoré de Balzac)

Quello che era silente nel padre, parlava nel figlio; e spesso ho trovato nel figlio il segreto svelato del padre. (Friedrich Nietzche)

Tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale. Il loro modo di bussare, il loro modo di camminare. Il loro marchio sulla nostra vita. Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel buio, sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato. E abbiamo di nuovo cinque anni: stiamo aspettando di udire i passi di papà sulla ghiaia del vialetto. (Pam Brown)

Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Quando un uomo si rende conto che forse suo padre aveva ragione, solitamente ha già un figlio che pensa che lui si stia sbagliando. (Charles Wadsworth)

Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli. (Friedrich Schiller)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Non importa chi fosse mio padre, importa ciò che mi ricordo che fosse. (Anne Sexton)

Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre. (Sigmund Freud)

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Quando avevo 14 anni, mio padre era tanto ignorante che mi dava fastidio averlo attorno. Ma quando ebbi 21 anni, mi sorprese vedere quanto lui aveva imparato. (Mark Twain)

Frasi e pensieri commoventi

Caro papà, mi dispiace per tutte le volte che abbiamo litigato o che ti ho fatto arrabbiare, ma sappi che ogni cosa che abbiamo condiviso, anche quelle difficili, sono tutte speciali e indimenticabili per me

Ciao papà, spero un giorno di poter dare a mio figlio tutto quello che te mi hai dato.

Non esiste distanza che ci possa separare. Tanti auguri papà

Auguri a tutti i papà. A mio marito soprattutto. Al mio papà, a mio suocero, a mio fratello. Auguri anche a chi lo è stato, a chi lo sarà, a chi sta per esserlo, a chi lo desidera, a chi non potrà trascorrerlo con i figli. E un pensiero speciale per i papà che non ci sono più. E per quelli che avrebbero voluto esserlo. (anonimo)

Il 19 marzo è la tua giornata, papà, ma spero tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno

Alla guida della mia vita, all’esempio che ho seguito. Tanti auguri papà

Tanti auguri papà. Senza di te oggi non sarei la persona che sono oggi e di cui spero tu sia orgoglioso. Buona festa del papà

