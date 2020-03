Coronavirus, in quarantena ma in strada: 2 denunciati a Ischia

I giovani sono stati sorpresi in strada nonostante fossero stati messi in isolamento dall’Asl perché, potenzialmente, portatori di Coronavirus.

Nonostante fossero in quarantena da diversi giorni perché rientrati dalla Lombardia, non hanno saputo resistere alla tentazione di una passeggiata notturna nel borgo di Sant’Angelo a Ischia: due i 26enni denunciati per diffusione colposa di epidemia.

I giovani sono stati sorpresi in strada nonostante fossero stati messi in isolamento dall’Asl perché, potenzialmente, portatori di Coronavirus.

I due, quando hanno avvistato la pattuglia, si sono accucciati dietro un muretto sperando di farla franca, ma la cosa non è sfuggita ai militari che li hanno identificati e denunciati.