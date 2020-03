Emergenza Coronavirus a Napoli: il sindaco Luigi de Magistris parla dei controlli sulle strade, anticipando inoltre che “il Comune fornirà 5mila mascherine in più ogni settimana”.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, che ha dato la sua opinione in merito alla militarizzazione delle strade:

“La polizia municipale, come i carabinieri e i soldati stanno facendo un ottimo lavoro, ma che questa non sia una caccia all’uomo -afferma il primo cittadino partenopeo- E’ assolutamente necessario tenere sotto controllo le strade, ma dobbiamo ricordare che chi esce di casa lo fa per assoluta necessità, come andare a lavorare, quindi non bisogna sparare a vista a chiunque si trovi fuori la propria abitazione“. De Magistris evidenzia inoltre come il Comune stia provvedendo ad un approvvigionamento di mascherine per tutti gli operatori che ne necessitano: “Abbiamo individuato un’azienda che produce mascherine e da lunedì avremo, per ogni settimana, ben 5mila mascherine in più che verranno distribuite nel nostro Comune.

Prima di tutto a chi si trova in prima linea, come tutti gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri che si stanno impegnando ogni giorno per contenere il contagio, rischiando di risultare a loro volta positivi al Covid-19“.