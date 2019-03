Al maestro del fumetto Giovanni Ticci Premio Speciale Comicon 2019 alla Carriera

A Giovanni Ticci il Premio Speciale Comicon 2019 alla Carriera. Eliana Albertini si aggiudica il Premio Speciale Comcon Nuove Strade.

COMICON assegna il Premio Speciale COMICON 2019 alla Carriera a Giovanni Ticci, maestro del fumetto e storico disegnatore di Tex che per oltre cinquant’anni ha accompagnato generazioni di appassionati delle avventure del ranger del Texas.

A Ticci COMICON dedica anche una mostra realizzata in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, visitabile nei giorni di festival (25 – 28 aprile, Mostra d’Oltremare, Napoli). L’autore riceverà il riconoscimento sabato 27 aprile, in occasione della cerimonia di premiazione del Palmarès Ufficiale di COMICON.

Nella stessa occasione sarà consegnato il Premio Speciale COMICON2019 Nuove Strade a Eliana Albertini come miglior talento emergente del 2018, attribuito in collaborazione con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona. Attiva dal 2013 tra riviste, autoproduzioni e online, Albertini ha pubblicato nel 2017 il graphic novel Luigi Meneghello(BeccoGiallo), e ha proseguito nel 2018 una brillante produzione di storie brevi, tra cui Routine, Cos’è che conta veramente?, Anche i pupazzi piangono, segnate da un senso di straniamento e da una costante ricerca grafica. Al suo lavoro sarà dedicata una mostra, allestita presso gli spazi del festival.

Il Premio Speciale COMICON alla Carriera e il Premio Speciale COMICONNuove Strade sono i due Premi Speciali assegnati ogni anno dal festival, e si affiancano ai Premi Micheluzzi e ai Premi COMICON. Il Premio Speciale COMICON alla Carriera è dedicato a un autore/autrice per il contributo offerto dall’insieme della sua opera allo sviluppo della Nona arte in Italia; il Premio Speciale COMICON Nuove Strade viene assegnato a un autore/autrice emergente distintosi negli ultimi anni per opere pubblicate, in Italia, fuori dai circuiti dell’editoria professionale.