Associazione Scarlatti, concerto in streaming del pianista Federico Colli

Associazione Scarlatti: il prossimo appuntamento con la grande musica è fissato per sabato 6 e domenica 7 Febbraio 2021, con il recital pianistico di Federico Colli.

La terribile emergenza sanitaria di questi ultimi mesi, non ha mai fermato l’impegno e la costanza dell’Associazione Scarlatti che, dopo il prezioso omaggio a Beethoven nel 250° anniversario dalla nascita del grande compositore tedesco, con l’ Integrale delle Sonate per violino e pianoforte, la SCARLATTI LIVE IN STREAMING 2021 prosegue la sua lunga e interessante programmazione ospitando il recital del giovane pianista Federico Colli; affermatissimo interprete di autori come Scarlatti e Mozart e molto apprezzato per l’ approccio virtuosistico e al contempo meditativo, di ogni sua convincente interpretazione.

Nato a Brescia nel 1988, Federico Colli ha studiato al Conservatorio di Milano, all’Accademia Internazionale di Pianoforte di Imola (dove ha ricevuto il riconoscimento Master che in 30 anni di Accademia è stato dato solo sei volte) e al Mozarteum di Salisburgo. Federico Colli è diventato famoso dopo aver vinto il Concorso Mozart di Salisburgo nel 2011 e la Medaglia d’oro al The Leeds International Piano Competition nel 2012.

Da allora, si è esibito nei teatri più noti, con rinomate orchestre e direttori e per i più importanti festival di tutto il mondo, ottenendo sempre un grande successo da parte di pubblico e critica. Si è esibito, inoltre, in sale prestigiose in tutto il mondo, dal Musikverein e la Konzerthaus di Vienna al Lincoln Center a New York Chicago e moltissime altre.

In una lunga intervista a SKY Classica in occasione di un documentario di cui è protagonista, Colli approfondisce lo sviluppo della sua carriera, che parte dal confronto con una giuria per arrivare al confronto con il pubblico.

“Quando ci si mette davanti ad un giudizio ineluttabile come quello di una giuria di un concorso, il modo di suonare cambia: bisogna suonare per far sì che il proprio modo di suonare sia meno attaccabile rispetto a quello di altri. Durante un concerto, c’è comunque un giudizio, innanzitutto un giudizio nei confronti di sé stessi…Ma in un concerto si spalanca la voragine della libertà, intesa non come anarchia ma come assunzione di responsabilità. Ciò che in concorso non sarebbe possibile fare potrebbe essere doveroso fare in concerto.”

Sabato 6 febbraio 2021 alle ore 18 in première, con 3 repliche in diversi orari ( Sabato 6 febbraio alle ore 21 e Domenica 7 febbraio alle ore 16 e alle ore 21) sulla piattaforma www.ilteatroinrete.it si potrà ascoltare una ampia scelta di Sonate di Domenico Scarlatti, la Fantasia K 475 di Mozart e la celebre Sonata “al chiaro di luna” di Beethoven. Scarlatti Live Streaming è la stagione in streaming della Associazione Scarlatti, che propone 7 concerti registrati live e trasmessi in differita attraverso la piattaforma www.ilteatroinrete.it, arricchiti da una breve guida all’ascolto. Gli appuntamenti hanno cadenza settimanale, in orario pomeridiano di giorni festivi e ogni concerto avrà un biglietto del costo di 3 €.

Programma

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)

Sonata K19 in fa minore

Sonata K430 in re maggiore

Sonata K32 in re minore “Aria”

Sonata K144 in sol maggiore

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Fantasia in do minore K 475

Domenico Scarlatti

Sonate K40 in do minore “Minuetto”

Sonata K431 in sol maggiore

Sonata K1 in re minore

Sonata K95 in do maggiore

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna”