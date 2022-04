Covid, Asl Napoli al lavoro per multare over 50 senza vaccino

L’Asl Napoli 1 è pronta a far partire il provvedimento nazionale per recapitare, attraverso l’agenzia delle entrate, la sanzione di 100 euro a casa dei presunti colpevoli.

Multe da 100 euro per chi ha più di 50 anni e non si è vaccinato contro il covid. Il provvedimento nazionale parte anche a Napoli dove il ministero della salute, attraverso l’agenzia delle entrate, invia ai presunti colpevoli la sanzione di 100 euro a casa. L’Asl Napoli 1 prevede che il soggetto destinatario dell’avviso, si legge in una nota, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dello stesso, potrà inoltrare esclusivamente all’indirizzo PEC dell’ASL Napoli 1 Centro comunicazione.dl44@pec.aslna1centro.it il modello compilato per dimostrare che nokn è obblogato a pagare la sanzione.

L’over 50 anni deve inviare quindi il modulo, che si può scaricare dal sito www.aslnapoli1centro.it, a cui allega la copia leggibile dell’avviso di procedimento sanzionatorio e dimostra di non dover fare la dose con una certificazione di esenzione o differimento dell’obbligo vaccinale, oppure l’avvenuta vaccinazione alla data del 1 febbraio, oppure la comunicazione di positività a tampone naso-faringeo alla data del 1 febbraio.