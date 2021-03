Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma imita Charlize Theron

Anticipazioni Uomini e Donne. Gemma Galgani ne combina un’altra delle sue: imita Charlize Theron in un noto spot televisivo.

Arrivano le ultime anticipazioni Uomini e Donne. Gemma Galgani ne combina un’altra delle sue: la dama ha infatti imitato Charlize Theron in un famoso spot televisivo durante l’ultima puntata del programma.

La dama torinese si è presentata con un lungo vestito di paillettes, si è avvicinata a una vasca dorata riempita con delle sfere dello stesso colore. Si è poi fatta scivolare il vestito di dosso, sotto aveva una tutina color carne, e si è immersa nella vasca.

“Senza abiti sontuosi brillo per il mio entusiasmo” ha dichiarato poi Gemma. “Chiediamo scusa a tutto il pubblico” ha subito risposto Tina Cipollari, per nulla contente dell’ultimo siparietto dell’eterna rivale.

“Lei non lo fa per gioco, ci crede” ha continuato poi l’opinionista, che non ha visto di buon occhio il paragone tra la dama e l’attrice hollywoodiana. Di tutt’altro parere il parterre maschile di Uomini e Donne, che ha valutato l’esibizione di Gemma con voti altissimi.

