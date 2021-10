Amici 21: eliminata Flaza, torna Alessandra Amoroso

Amici 21, anticipazioni. Nella registrazione di ieri scopriamo che gli eliminati sono Flaza e Giacomo. Ospite della puntata Alessandra Amoroso.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del pomeridiano di Amici 21. Tra nuove sfide, eliminazione e anche un bacio, vediamo cosa è successo nella programma condotto da Maria De Filippi.

Partiamo subito con gli eliminati: Flaza e Giacomo. La cantante è stata eliminata per volere di Lorella Cuccarini, in quanto ha nuovamente infranto le regole della scuola. Già più volte ripresa e avvertita, la ragazza ha fatto tardi a una prova costume.

Giacomo, invece, è stato sostituito da Rudy Zerbi con la new entry Simone. Anna Pettinelli ha mandato in sfida Tommaso che ha vinto contro Marco. A giudicare la gara degli inediti è stata Giorgia e proprio Tommaso si è classificato ultimo e dovrà affrontare una sfida la prossima settimana.

Non è mancato un momento dedicato al romanticismo, con la messa in onda di un video nel quale si vede il bacio tra Albe e Serena. A proposito di quest’ultima, si è esibita su un pezzo hip hop con Christian ricevendo i complimenti di Alessandra Celentano, mentre Carola ha ballato con una variazione della Carmen.

Il ballerino Guido si è esibito su un pezzo neoclassico che però non è stato particolarmente apprezzato da Raimondo Todaro e da Veronica Peparini.

In merito alla classifica degli inediti, Albe ha conquistato il primo posto, mentre Nicol non ha potuto partecipare alla gara in quanto assente in studio a causa della febbre.

Tra le altre sfide della puntata anche quella con protagonista Rea, voluta da Anna Pettinelli ma che si è conclusa con la sua vittoria. Super ospite della puntata è Alessandra Amoroso, ex allieva e vincitrice dell’ottava edizione del talent show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici 21.