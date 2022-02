Amici 21, anticipazioni: Carola contro Christian

Amici 21, anticipazioni. Nell’ultimo appuntamento in day time abbiamo visto Christian scontrarsi con Carola per le prove sostenute.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Nell’ultimo appuntamento in day time abbiamo visto Christian Stefanelli scontrarsi duramente con Carola Puddu. I due ragazzi si sono trovati contro in una prova decisa dalla prof Celentano.

La proposta di Alessandra Celentano, che prevede alcune gare esclusivamente di tecnica, ha provocato la dura reazione dei due ragazzi, che hanno discusso animatamente al termine della prima prova, vinta da Carola.

“Facciamo delle gare eque. Quella è la mia proposta. Ognuno fa il suo stile visto che per te improvvisare è arabo” ha dichiarato Christian. Carola ha prontamente risposto “No, non è vero. Ti dico quello che penso. Se fossi stato al posto tuo, avrei detto alla maestra che non era equa. Sbaglio? Nessuno era d’accordo con quella classifica, è la Celentano che decide se mandarti a casa o no“.

“Dite quel che volete, sono contenta che la maestra sia intervenuta per aiutarmi. Morale della favola? Io dovevo parlare prima, sono comoda e sono falsa. Dovevo dire alla maestra che ero contro questa proposta fatta proprio per salvarmi […] Qual è la differenza tra me e te. Mi stai facendo passare per una persona che non sono. Alle vostre belle parole non ci credo più”. “Io non ho detto che sei falsa […] Io devo rischiare di andare a casa così?!” ha poi dichiarato.

