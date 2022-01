Amici 21, anticipazioni: salta il pomeridiano di domenica 30 gennaio?

Amici 21, anticipazioni. Un focolaio di covid sarebbe alla base della decisione di far saltare il pomeridiano di domenica 30 gennaio.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Stando a quanto scrive Dagospia, il pomeridiano di domenica 30 gennaio del talent show di Canale 5 sarebbe stato cancellato e sostituito da uno speciale.

La motivazione alla base di questa decisione sarebbe un focolaio di covid scoppiato tra i ballerini professionisti del programma, che ha inevitabilmente fatto scattare tutte le misure cautelative del caso.

Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato: “Il virus sbarca ad Amici, causa Covid salta la puntata domenicale del talent condotto da Maria De Filippi. Sono risultati positivi diversi ballerini professionisti. Al suo posto uno speciale con montaggio senza studio”.

Nel momento in cui scriviamo non è stato ancora confermato niente da parte di Mediaset, anche se c’è tempo per dare la conferma della notizia.

Intanto, a parte Andreas Muller, contagiatosi a inizio gennaio, e Veronica Peparini, che nelle ultime puntate di Amici era stata presente grazie al collegamento esterno, non abbiamo conferme sui nomi dei possibili positivi tra i ballerini.

Simone Nolasco negli ultimi giorni su Instagram ha ringraziato i follower per i messaggi di affetto, confermando solo di essere a casa e di stare bene. Giulia Pauselli ha interagito con i suoi seguaci sui social, dichiarando di sentirsi bene e mostrandosi in alcuni video mentre si allena a casa.

