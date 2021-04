Amazon Prime Video, le uscite di aprile 2021: Them

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per aprile 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di aprile 2021.

Film Amazon Prime Video:

Governance – Il prezzo del potere – 12 aprile 2021

Il 12 aprile 2021 arriverà su Prime Video Governance – Il prezzo del potere, film di Michael Zampino con Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni, che racconta le vicende di Renzo Petrucci, un manager brillante che, dopo essere stato accusato di corruzione e costretto a lasciare il suo lavoro, vuole vendicarsi dell’uomo che crede si nasconda dietro quel tradimento.

Cosmic Sin – 12 aprile 2021

Il film segue le vicende della squadra di soldati d’élite capitanata da Ford, un eroe di guerra caduto in disgrazia, che per salvare l’umanità deve distruggere il portale biologico in grado di condurre gli alieni nel loro luogo di origine.

Alice e Peter – 22 aprile 2021

Alice e Peter sono due fratelli che usano la loro immaginazione per allontanarsi dalla tragica realtà della propria famiglia: infatti, dopo aver perso il fratello maggiore in un incidente, i genitori vengono sopraffatti dalla disperazione. Così i due fuggono dalla realtà per salvarsi e approdano rispettivamente nel Paese delle Meraviglie e sull’Isola che non c’è. Alice e Peter (Come Away), diretto da Brenda Chapman, arriverà su Prime Video il 22 aprile 2021.

Senza rimorso – 30 aprile 2021

Il film basato sul romanzo di Tom Clancy del 1993, racconta le vicende di un membro della CIA che, nel tentativo di vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua moglie, si trova in una cospirazione interazionale.

Serie tv Amazon Prime Video:

Lol: Chi ride è fuori – 1 aprile 2021

Disponibile dal 1 aprile con i primi 4 episodi e dall’8 aprile con i due episodi finali, LOL: Chi Ride è fuori è l’attesissimo comedy show italiano Amazon Original che vede 10 comici professionisti sfidarsi all’ultima risata, cercando di restare seri per sei ore consecutive per vincere il premio in denaro che, al termine del programma, verrà devoluto in beneficienza a un ente scelto proprio dal comico vincitore.

Them – 9 aprile 2021

Su Prime Video ad aprile 2021 arriva Them, serie antologica Amazon Original di genere horror, ambientata nel 1953. Racconta la storia degli afroamericani Alfred e Lucky Emory, che si trasferiscono con tutta la famiglia dalla Carolina del Nord in un quartiere di Los Angeles abitato esclusivamente da persone bianche. Se vi ricorda qualcosa, non siete i soli… Before Pintus – 19 aprile 2021 La serie racconta la vita quotidiana, sia personale che professionale di Angelo, comico squattrinato ma di talento, cercando di rispondere alla domanda com’è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo? Rileggi le ultime anticipazioni di Amazon Prime Video.