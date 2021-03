Amazon Prime Video: Le uscite di marzo 2021. Da vedere Il Principe cerca figlio

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per marzo 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di marzo 2021.

Film Amazon Prime Video:

5 marzo 2021 – Il principe cerca figlio

Il Principe cerca Figlio, sequel del cult-movie Il Principe cerca Moglie (1988). Eddie Murphy, nel ruolo di Akeem, è costretto a partire dopo che suo figlio è fuggito a New York, per fare ritorno nel Queens, il quartiere della Grande Mela dove tutto ebbe inizio. La sua missione? Rintracciare il giovane principe ereditario e riportarlo a casa, aiutato dal suo fidato consigliere Semmi, Arsenio Hall.

10 marzo 2021 – The Rental

Due coppie in una vacanza sulle rive dell’oceano iniziano a sospettare che il padrone della casa apparentemente perfetta che hanno affittato li stia spiando. Ma non ci vuole molto per trasformare quello che doveva essere un festivo weekend fuori porta in qualcosa di molto più sinistro, con lo svelarsi di segreti che erano da tempo celati e che ora fanno sì che i quattro amici di vecchia data si vedano sotto una luce completamente diversa.

11 marzo 2021 – Bastardi a mano armata Bastardi a mano armata, già uscito sulle principali piattaforme e recensito anche da noi, è un thriller con diretto da Gabriele Albanesi, con protagonisti Fortunato Cerlino e Marco Bocci. Michele è un uomo che vive in uno chalet di montagna con la moglie Damiana e la figlia Fiore, un’adolescente con la quale ha un rapporto complesso. Una notte, Sergio irrompe nella loro casa e li prende in ostaggio.

Serie tv Amazon Prime Video:

1 marzo 2021 – Supercar

Michael Long è un uomo aggredito da alcuni criminali che lo lasciano in fin di vita. La Fondazione Knight, di proprietà di Wilton Knight, gli restituisce la vita con una nuova identità, quella di Michael Knight e lo assume per combattere le forze del crimine che per la loro identità o fama si ritrovano ‘al di sopra della legge’. Michael è affiancato da un partner d’eccezione, il fedele KITT, una Pontiac nera dotata di gadgets degni di 007 e un’intelligenza artificiale

26 marzo 2021 – Invincible

Il 26 marzo uscirà Invicible, una serie animata per adulti dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image di Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Lo show racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson, figlio di Omni-man, il più potente supereroe del pianeta. 26 marzo 2021 – La templanza La Templanza è un drama romantico, racconta la storia di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una self-made woman e un uomo i cui destini si incontrano in un luogo e un tempo affascinanti. Una storia incentrata sul superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può essere perduto, una storia di avventure in luoghi esotici e di seconde occasioni. Rileggi le ultime anticipazioni di Amazon Prime Video.