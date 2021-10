Amazon Business: ecco come funziona questo “negozio online”

Amazon Business: ecco come funziona il “negozio online” del colosso mondiale dell’e-commerce.

Da tanti anni, Amazon (l’azienda creata da Jeff Bezos nel 1994) è leader mondiale nel settore dell’e-commerce, che sembra non conoscere crisi nonostante la pandemia da Covid 19 abbia penalizzato non poche economie mondiali. Tra le tante funzioni, c’è anche Amazon Business, vero e proprio negozio online per aziende e singoli utenti.

Esso combina la scelta, la convenienza e il valore che i clienti di tutto il mondo hanno imparato a conoscere con nuove funzionalità specifiche per aziende, comprese la visualizzazione di prezzi al netto dell’IVA, l’approvazione degli ordini, il download delle fatture e gli strumenti di gestione delle spese.

I vari venditori concorrono alla vendita degli articoli gestiti a magazzino (i cosiddetti SKU) ai termini più vantaggiosi per i clienti. Di fatto è una specie di “asta inversa” in cui i clienti risparmiano tempo, denaro e riducono gli ostacoli dei processi di acquisto.

Naturalmente, Amazon Business aiuta le aziende a trovare, confrontare e ordinare esattamente ciò di cui necessitano con termini di consegna rapidi e affidabili e condizioni di pagamento flessibili.

Come sempre, la creazione di un account Amazon Business è gratuita. A soli 36 euro l’anno i clienti iscritti ad Amazon Prime possono beneficiare di consegne in 1 giorno lavorativo su oltre 1 milione di prodotti senza costi aggiuntivi, consegne in 2 giorni lavorativi senza costi aggiuntivi per le aree non coperte dalla consegna in 1 giorno.

Senza dimenticare le funzioni “Consegna il giorno dell’uscita” senza costi aggiuntivi, per ricevere film, musica o videogiochi il giorno della loro uscita ufficiale, oltre all’accesso anticipato alle offerte lampo 30 minuti prima del loro inizio e lo streaming illimitato di film e e serie TV con Prime Video.