Amadeus torna a Verona con Arena ’60, ’70, ’80 e ’90

Amadeus torna a Verona Arena ’60, ’70, ’80 a cui si aggiungeranno gli anni ’90. Lo show andrà in scena nella prima metà di settembre.

Torna lo show musicale Arena ’60, ’70, ’80 e ’90, condotto da Amadeus e in scena nell’Arena di Verona. Tre serate all’insegna della grande musica che ha segnato ben quattro decenni, con la novità degli anni ’90 aggiunti quest’anno.

“Perché sono iconici esattamente come gli Anni 60, 70 e 80”, ha dichiarato lo stesso presentatore. Inoltre lo show si collegherà anche con Sanremo, sempre condotto da Amadeus, con la serata delle cover che ricalcherà lo spirito di quanto vedremo a Verona.

“Una canzone deve rimanere più a lungo possibile- spiega Amadeus- quando rimane iconica di un periodo vuol dire che si è incollata a noi. Le canzoni che ascolteremo all’Arena hanno queste caratteristiche. A volte basta semplicemente rispolverarle come sta facendo Stranger Things che ha una luce fortissima sui ragazzi e non solo, la guardo pure io. Un brano torna ed esplode a distanza di decenni”.

“Non è che il brano all’epoca non fosse bello, continua ad esserlo e i ragazzi se ne accorgono. Questo è quello che vogliamo fare anche noi, non abbiamo la pretesa di far tornare brani in classifica ma di far capire che questi artisti sono tutti attuali che rimangono forti esattamente com’erano negli Anni 60, 70, 80 e 90”, spiega Amadeus.

A proposito di quelli che saranno gli ospiti delle tre serate, i primi nomi annunciati sono: Gloria Gaynor, gli Snap!, Bonnie Tyler, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Gianluca Grignani, Paul Young, Richard Sanderson, gli Aqua e Holly Johnson.

Ognuno di loro, come anche gli altri che si aggiungeranno più avanti, canterà 3 delle proprie hit più celebri, che hanno caratterizzato la loro carriera e i decenni di riferimento.

