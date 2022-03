Al Teatro San Carlo la Musica da Camera in omaggio a Johannes Brahms 

Continuano gli appuntamenti della Musica da Camera al Teatro di San Carlo con un programma tutto dedicato a Johannes Brahms, che si terrà domenica 13 marzo alle ore 18.00.

Prosegue con grande successo la Stagione da Camera del Teatro di San Carlo con un nuovo imperdibile appuntamento previsto per domenica 13 marzo 2022 alle ore 18.00.

Il programma sarà interamente dedicato alla musica da camera di Johannes Brahms e prevede l’esecuzione del Quartetto in sol minore op.25 del 1861 e del Quintetto con clarinetto op.115 del 1891.

Due importanti e fondamentali tappe dell’intensa vita artista del compositore tedesco che in pieno romanticismo rivestono un ruolo decisamente unico dopo i giovanili Sestetti, una serie di Trii, Quartetti e Quintetti con diversi strumenti.

Il Quartetto in sol minore risente della sua ben nota passione e devozione per Clara Wieck, la vedova di Robert Schumann il compositore tedesco che morì in manicomio nel 1856, che ne fu la prima interprete al pianoforte nell’esecuzione avvenuta il 16 novembre 1861 ad Amburgo.

Era stato composto infatti durante l’estate precedente e manifesta la posizione preminente assegnata alla parte pianistica, pur mostrando già la grande competenza contrappuntistica del maturo Brahms, indispensabile per gli equilibri formali di un quartetto.

Anche il Quintetto op.115 ha un posto speciale nel catalogo brahmsiano, perché chiude ai più alti livelli la sua affascinante produzione cameristica soprattutto per la presenza del clarinetto, inserito anche nel Trio in la minore op. 114 di poco precedente.

Lo strumento non era più nella fase sperimentale di passaggio dal prototipo barocco a quello classico del tempo di Mozart e di Carl Maria von Weber, per citare due dei grandi pionieri del repertorio clarinettistico nei paesi tedeschi. Questa celebre composizione e senza dubbio una vera e propria lezione di stile del Brahms maturo che ripercorre due secoli di storia della musica strumentale tedesca, come un testamento ideale del Romanticismo musicale.

Protagonista della serata sarà la formazione composta da Imola Erika Gyarfas e Flavia Salerno (Violini), Luca Improta (Viola), Lorenzo Ceriani (Violoncello), Stefano Bartoli (Clarinetto), Alexandra Brucher (Pianoforte).

Teatro di San Carlo

domenica 13 marzo 2022, ore 18:00

JOHANNES BRAHMS

Violino | Imola Erika Gyarfas♮

Violino | Flavia Salern♮

Viola | Luca Improta♮♮

Violoncello | Lorenzo Ceriani♮

Clarinetto | Stefano Bartoli♮

Pianoforte | Alexandra Brucher♮

♮ Professori d’Orchestra del Teatro di San Carlo

Programma

Johannes Brahms, Quartetto per pianoforte, violino, viola, violoncello Op. 25

Johannes Brahms, Quintetto per clarinetto e archi e clarinetto Op. 115