Il Gruppo Tessile Casmik della Campania vince il premio “Industria Felix”

Premiate lo scorso 28 maggio a Napoli (Città della Scienza) le 141 imprese meridionali. Tra le 83 della Campania più competitive del Sud Italia, il Gruppo Tessile Casmik riceve il riconoscimento del premio INDUSTRIA FELIX.

L’evento si è svolto a Città della Scienza, il museo interattivo del corpo umano e il Planetario 3D, con le 141 imprese più competitive di Basilicata (15), Calabria (12), Campania (83), Molise (18) e Sicilia (13) nell’ambito del 57° evento “Industria Felix” che si è svolto in una doppia sessione, mattutina e pomeridiana, alla presenza di più di 500 imprenditori e manager provenienti dalle regioni citate.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Campania (tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Campania, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group e Dalmine Logistic Solutions.

Per il secondo anno consecutivo, il Gruppo Tessile Casmik S.R.L., è risultata tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Campania.

Fondata e portata ai massimi livelli dal compianto Michele Casillo, un uomo che si è fatto da solo, privilegiando nella sua lunga e luminosa carriera di imprenditore il lavoro, condotto con estremo sacrifico e abile fiuto negli affari, già gli era valsa una spiccata notorietà nella sua natia San Giuseppe Vesuviano (NA), dove tutto è iniziato.

La sua saggia lungimiranza gli ha consentito di continuare, con un successo ancora maggiore, il suo progetto imprenditoriale inserendo nell’organico dell’azienda i suoi quattro figli: tutti dediti al lavoro con la stessa passione e competenza, trasmessa così bene e con grande autorità.

Tre sorelle e un fratello, (amministratore unico della stessa): Teresa Casillo, Franca Casillo, Maria Casillo e Luigi Casillo, (nella foto sopra) che oggi possono vantare questo importante riconoscimento, grazie ad una forte coesione non solo familiare ma anche aziendale, attraverso grandi sforzi imprenditoriali, e forti sacrifici sinonimi di una sana e fattiva organizzazione aziendale che oggi ha un fatturato di 27.424.00 euro, e un organico di 29 addetti.

Una realtà imprenditoriale che vuole essere anche di esempio per tutte quelle aziende in difficoltà che posso ancora farcela, con questi presupposti di serietà, competenza e affidabilità di cui il Gruppo Tessile Casmik è una lusinghiera realtà.