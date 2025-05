Cristian Zara vince l’Europeo Pesi Gallo a Foiano di Val Fortore

È andata al sassarese Cristian Zara la cintura di campione europeo dei pesi gallo messa in palio ieri sul ring allestito al Green Village di Foiano di Val Fortore con l’organizzazione della Promo Boxe Italia, battendo ai punti dopo dieci riprese e l’intervento del medico il napoletano Vincenzo Picardi, bronzo olimpico a Pechino 2008, contro il quale aveva perso le due sfide precedenti. Un incontro che ha appassionato i tifosi, che hanno potuto seguire il grande spettacolo anche grazie alle due ore di diretta tv su Rai Sport che hanno rappresentato uno splendido viatico di promozione per il pugilato.

Dopo una prima ripresa di studio, Zara ha iniziato a spingere portando molti colpi, con Picardi che però non si è mai fatto trovare impreparato, in un match piuttosto equilibrato. La svolta è arrivata al quinto round, quando Picardi si è ferito sulla fronte, poco sopra l’occhio destro. Il sangue ha iniziato a scendere offuscandogli la vista e dopo un paio di riprese equilibrate Zara ne ha approfittato portando diversi colpi che per il bronzo olimpico è stato più difficile schivare. Dopo gli interventi medici dell’ottava e della nona ripresa, alla decima l’arbitro ha fermato l’incontro leggendo il verdetto dei giudici che, in modo unanime seppur con scarto minimo (96-95; 97-94; 97-94), hanno dato la vittoria a Zara che ha così conquistato la cintura lasciata vacante dell’inglese Charlie Edwards, di cui Picardi era sfidante ufficiale.

“Nei primi due incontri ero più inesperto, in questi anni sono cresciuto e ho studiato Picardi – ha dichiarato il vincitore, Cristian Zara -. Tendevo ad arretrare sempre, mentre oggi ho provato ad affondare i colpi e dall’ottava ripresa si è visto che è andato in difficoltà. Ho provato a fintarlo e mettere tanti colpi alla figura per provare a chiuderla prima del limite, credo che questo abbia fatto la differenza. Lui è un grande campione, lo guardavo da ragazzo e lo stimo tanto, ho voluto fare questo titolo proprio per sfidarlo di nuovo, ma il mio obiettivo è puntare alla cintura mondiale nei super mosca, scendendo di categoria”.

“Mi aspettavo questo tipo di incontro, è naturale che chi perde due incontri con lo stesso avversario cambi strategia – ha aggiunto Vincenzo Picardi -. Nelle prime cinque riprese mi sono fatto trovare pronto, poi quando mi sono ferito mi si sono appannati i riflessi perché mi entrava il sangue nell’occhio destro e avevo la visuale ostruita. Secondo me il match andava fermato già all’ottavo round perché era chiaro che quella ferita mi limitava troppo, l’ho detto anche al medico. Ho provato comunque a fare il massimo, ma in quelle condizioni non potevo fare di più. Sono però pronto a una rivincita anche domani, dopo aver vinto due volte contro Zara credo mi spetti di diritto”.

“Abbiamo dato la dimostrazione che le aree interne piccole possono essere luogo di grandi eventi – ha spiegato con soddisfazione il sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Antonio Ruggiero –. Un Europeo di pugilato, come l’anno scorso il Giro d’Italia e come altri eventi che stiamo programmando, permettono anche a un paese piccolo come Foiano di entrare nel panorama mondiale degli eventi sportivi. La nostra è una strategia che mira a far conoscere il territorio. La Val Fortore è un’area marginale della Campania, spesso dimenticata non per colpa della Regione ma per la sua orografia, accendere la luce su queste aree può contribuire a fermare uno spopolamento che sembra inevitabile”.

“Sono molto contento di come sia andata la riunione – ha aggiunto il coordinatore del comitato organizzatore locale, Luciano Cotena -. Un grande spettacolo sportivo e, sicuramente, un ottimo risultato organizzativo, con il territorio che ha risposto molto bene. Questo vuol dire che il pugilato ha ancora il suo fascino con grandi appuntamenti ben gestiti. L’organizzazione è filata via liscia anche grazie al prezioso supporto dell’amministrazione di Foiano ed è sicuramente un punto di partenza”.

Prima della sfida per il titolo europeo si sono disputati altri cinque match. Nel primo incontro il campano Ciro Romano, al terzo incontro da pro, ha superato ai punti il croato Luka Leskovic nei pesi super welter; nel secondo Francesco Coppola ha battuto ai punti Riccardo Valentino nel derby campano dei pesi leggeri; il terzo match ha visto il casertano Francesco Aiello conquistare la sua decima vittoria da pro contro l’italo-brasiliano Ricardo Pompeo Mellone per kotc nei pesi super welter; nel quarto incontro il pugile di San Valentino Torio Gianluca Ceglia, già campione Ebu e internazionale, ha sconfitto ai punti il colombiano Camilo Caicedo nei pesi leggeri; nella quinta sfida il salernitano Francesco De Rosa nei pesi super gallo ha superato l’altro colombiano Omar Cuello.