Agriturismi a Napoli: ecco alcuni dei più importanti nella città partenopea

Agriturismi a Napoli: ecco alcuni dei più importanti luoghi nei quali andare a mangiare cibi prodotti sul territorio.

Con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di stare a contatto con la natura, magari con una bella mangiata in compagnia di amici e parenti. Tra i posti più adatti a questo tipo di giornate, ci sono certamente gli agriturismi. Da un lato, la possibilità di degustare prodotti del territorio (come prosciutti, salami, formaggi e “mini” ricotte, spesso realizzati proprio dai gestori e quindi a km zero), dall’altra anche i bambini potranno divertirsi a osservare la vita quotidiana degli animali allevati in quelle strutture.

Anche a Napoli vi sono numerosi agriturismi. Ecco un mini-elenco di alcuni dei principali aperti nella città partenopea.

Tenuta Monte Sant’Angelo

Questo agriturismo si trova in via Ventrilabro, estendendosi sul cratere di Agnano. Tra le attività principali, spiccano matrimoni, eventi, B&B e anche la fattoria didattica (rivolta ai più piccoli). Tenuta Monte Sant’Angelo è specializzata nella produzione di vini DOC Campi Flegrei. Senza dimenticare olio extra Vergine, marmellate di arance, cedrangoli, limoni e mandaranci e confetture artigianali di prugne, mele annurche, zucca, peperoni, albicocche.

Agriturismo Tirone

Situato a Chiaiano, l’Agriturismo Tirone fa parte del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. Esso dispone di un parco animali variegato, molto attrattivo per i bambini. Il menù, molto vario, va dai piatti tipici della tradizione napoletana, alle reinterpretazioni dello chef, alla cucina casereccia. Tra i piatti consigliati ci sono le squisite braciate, i primi della casa, le fritture e gli antipasti misti. Anche in questo caso non mancano prodotti di produzione propria, come le arance a vaniglia, le marmellate a vari gusti e il miele.

Antica Masseria Fioretti

Anch’esso a Chiaiano, si tratta di un agriturismo che offre tantissimi prodotti di qualità. Da segnalare vari tipi di pasta fresca fatta in casa, affettati e carni di qualità, oltre ad ottime fritture all’italiana (cui si aggiungono tortini di patate e polpette). Sono presenti un parco animali variegato e spazi dove i bambini possono divertirsi all’aria aperta.

Agribraceria Fattoria Carpineto

Sita in via Gaetano Salvatore (pochi minuti di auto dal Vomero), questa agribraceria è specializzata soprattutto in buonissimi piatti e panini a base di carne bovina e suina, che proviene esclusivamente dalla fattoria attiva dal 1946. Dagli hamburger alle salsicce, passando per bistecche marchigiane e podoliche, ce n’è davvero per tutti gli amanti della carne.