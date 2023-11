A Caserta arriva Choco Italia dal 3 al 5 novembre

Dolce week-end a Caserta con Choco Italia dal 3 al 5 novembre. Esposizioni tra Piazza Dante e Corso Trieste.

Continua il tour autunnale di Choco Italia, il quale raggiungerà Caserta da venerdì 3 a domenica 5 novembre. Tra Piazza Dante e Corso Trieste sarà possibile avvicinarsi al mondo variegato del cioccolato artigianale e ai suoi produttori.

La fiera del cioccolato artigianale, firmata dall’Associazione Italia Eventi, è ad ingresso libero e gratuito, e proseguirà ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Caserta, grazie al sindaco Carlo Marino e al vicesindaco Emiliano Casale, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

La Sana Merenda: la novità di questo tour

Nemmeno a Caserta mancherà “La Sana Merenda”, iniziativa salutare e solidale di Choco Italia. Ai visitatori in questo tour sarà proposto del pane fresco artigianale locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP, grazie alla partecipazione dei panificatori locali.

“La Sana Merenda ci consente di sostenere le attività locali che si occupano di progetti di solidarietà e, allo stesso tempo, di dimostrare che una merenda salubre è possibile se realizzata con prodotti Made in Italy di qualità”, spiega il presidente dell’Associazione Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Una rete internazionale per il cioccolato di qualità

The Chocolate Way rappresenta la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa. L’obiettivo è promuovere e mettere in collegamento i distretti storici europei del cioccolato di alta qualità, per riscoprirne e promuoverne la tradizione, la cultura e il valore. Italia Eventi è uno dei membri di questa associazione internazionale.

I prodotti di Choco Italia

Sono cinque le regioni che, con i loro prodotti e produttori, caratterizzeranno questa quarta tappa autunnale a Caserta di Choco Italia. Oltre ad alcune aziende casertane di dolci, dalla Toscana arriverà un dolce carico di cantucci, classici e non, accompagnati da tanti torroni morbidi.

Dalla Campania sarà possibile ritrovare un’azienda di Angri che produce cioccolato artigianale e cremini di tutti i gusti, tra cui una tipologia alla mela Annurca. Tra le novità il cioccolato grezzo realizzato macinando a pietra la fava di cacao, mentre caramelle, lecca lecca e marshmallow da Napoli. Numerosi i dolci al cioccolato e di tradizione partenopea. Dai Monti Picentini giungerà un’azienda agricola che proporrà la nocciola di Giffoni IGP declinata in vari prodotti, tra cui il croccante realizzato al momento. Irpini, invece, i dolci artigianali, i dolcetti morbidi al cioccolato e i mostaccioli.

Dalla Puglia biscotti e taralli dolci, frutta disidratata e ricoperta di cioccolato.

Dalla Calabria arriverà un carico di liquirizia: dolce e grezza, caramelle e panetti per preparare il liquore con un’antica ricetta calabrese.

Dalla Sicilia il croccante con le mandorle, il pistacchio ed il sesamo, realizzato sul momento. Non mancheranno i torroni, realizzati in loco in vari gusti, praline, cremini, cannoli siciliani, cassate e dolci con la pasta di mandorla.

Le prossime tappe di Choco Italia in tour

Aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito. Media partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it

Dal 9 al 12 novembre: Tivoli (Roma)

Dal 16 al 19 novembre: Roma (Area Mercato Testaccio)

Dal 23 al 26 novembre: Salerno Dolcissima – Festa del cioccolato artigianale e dei dolci natalizi (In occasione di Luci d’Artista)