13 studenti positivi al Covid 19 in scuola di Qualiano, De Luca: “99% da famiglie no-vax”

Covid 19: commentando la positività di 18 persone (di cui 13 studenti) il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha espresso “disprezzo per chi non rispetta i propri figli”.

Mini focolaio di Covid 19 in un istituto comprensivo di Qualiano, dove sono stati registrati 18 positivi al virus, di cui 13 studenti e 5 insegnanti.

Dal tracciamento effettuato dalla Asl Napoli 2, è emerso che ben 19 loro familiari non erano vaccinati. Tale accertamento ha mandato su tutte le furie il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Durante il suo intervento nel corso del premio “Industria Felix” presso Città della Scienza a Napoli, il numero uno di Palazzo Santa Lucia aveva parlato di “20 studenti positivi, 99% figli di no vax”, dichiarando il suo “disprezzo per chi non ha rispetto per i propri figli”.

In un post su Facebook, lo stesso governatore ha poi rincarato la dose sulla necessità di vaccinarsi: “Al di là dell’impegno straordinario, sia umano che finanziario, cui si è costretti, questo è un esempio drammaticamente lampante -tuona De Luca- di cosa può succedere in presenza di genitori irresponsabili che mettono a grave rischio la salute dei propri figli, e contestualmente quella degli altri alunni che frequentano la scuola, e di intere famiglie.

È questo l’atteggiamento irresponsabile e incivile di chi si ostina ancora a non vaccinarsi. E magari pretende che sia lo Stato a pagargli i tamponi. Vaccinarsi tutti!”.