ZTL Marechiaro dal 7 maggio. Come richiedere permessi e rinnovo contrassegno

Comune di Napoli: dal 7 maggio al 25 settembre 2022 sarà attivato il varco telematico della ZTL Marechiaro. Come richiedere i permessi, deroghe ai divieti, a chi è consentito l’accesso, rinnovo contrassegno e costi.

Le richieste possono essere inoltrate anche via email alla seguente casella di posta elettronica:

– ufficioztl@anm.it

Per qualsiasi informazione relativa ai permessi temporanei, rinnovo contrassegni ZTL e per tutte le ZTL è attivo il seguente sportello:

Sportello Unico Permessi – Ufficio ZTL c/o Direzione ANM di Via Giambattista Marino, 1 (Fuorigrotta), aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Per accedere agli uffici è obbligatoria la prenotazione al contact center Anm che risponde al numero verde 800 639525 dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle ore 20:00.

Dal 7 maggio al 25 settembre 2022, con attivazione del varco telematico:

– il divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro

Dal 28 maggio al 3 luglio 2022, nei giorni festivi e prefestivi, con attivazione del varco telematico con esclusione del 1° giugno 2022, istituire:

– il divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra Via Coroglio e Via Alfano;

– il divieto di sosta dalle ore 8:00 alle ore 19:00 sul lato destro fra la confluenza di Discesa Coroglio e Via Alfano, nei tratti non in curva, eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dal permesso rilasciato dall’ufficio ZTL competente o riconoscibili dall’esposizione della copia della carta di circolazione (con dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince targa del veicolo e residenza;

– in Via Alfano il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dal civico 63 fino alla confluenza con Via Ricciardi;

Dal 4 luglio al 4 settembre 2022, tutti i giorni, con attivazione del varco telematico, istituire:

– il divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra Via Coroglio e Via Alfano;

– il divieto di sosta dalle ore 8:00 alle ore 19:00 sul lato destro fra la confluenza di Discesa Coroglio e Via Alfano, nei tratti non in curva, eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dal permesso rilasciato dall’ufficio ZTL competente o riconoscibili dall’esposizione della copia della carta di circolazione (con dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince targa del veicolo e residenza; Attivare in esercizio i varchi telematici di Via Marechiaro, secondo quanto su riportato;

– dalle ore 8:00 alle ore 19:00 (varco via Marechiaro lato via Coroglio);

– H24 (varco Via Marechiaro lato Via Alfano).

In deroga ai divieti sono autorizzati al transito

veicoli associati al contrassegno di accesso alla ZTL “Marechiaro”, emesso dall’Ufficio rilascio contrassegni secondo le modalità indicate nel disciplinare, appartenenti alle seguenti categorie: a) veicoli dei residenti autorizzati; b) veicoli dei domiciliati autorizzati; c) veicoli non residenti (veicoli dei titolari di posto auto fuori sede stradale); d) veicoli diretti alle autorimesse ; e) veicoli dirette a strutture ricettive aventi spazio adibito a sosta; f) veicoli intestati ad Enti Pubblici Locali e veicoli delle Società controllate dal Comune di Napoli, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria; g) veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi; h) veicoli con a bordo un medico con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti all’interno della ZTL; i) veicoli che trasportano merce deperibile appositamente autorizzati; j) veicoli che trasportano merci generiche, appositamente autorizzati, dalle ore 8:00 alle 10:00, e dalle ore 14:00 alle 16:00; autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti di tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, per consentire la salita e la discesa del disabile motorio:

– per tali veicoli deve essere richiesta l’autorizzazione preventivamente utilizzando il modulo “H” appositamente predisposto – allegando la documentazione richiesta;

– in caso di accesso non autorizzato sarà necessario comunicare l’avvenuto transito entro le 48 ore successive alla violazione al numero di fax 0815992921 o all’indirizzo mail ztl@comune.napoli.it;

veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza e di soccorso; mezzi pubblici di linea e non di linea (bus, taxi, autovetture pubbliche a noleggio con conducente previa comunicazione all’Servizio Trasporto Pubblico).

Contrassegno per l’accesso alla ZTL

La richiesta dovrà essere trasmessa all’Ufficio ZTL a mezzo mail ordinaria (no pec), all’indirizzo ufficioztl@anm.it.

Permessi di accesso temporaneo alle ZTL

Possono essere richiesti permessi di accesso temporaneo alla ZTL per comprovate e straordinarie necessità. I permessi possono essere rilasciati a veicoli per:

traslochi;

interventi manutentivi su fabbricati,

appartamenti, negozi ecc.;

visite e/o esami clinici per soggetti;

con problemi di deambulazione;

carico/scarico materiali e suppellettili;

per manifestazioni autorizzate.

Per i soli permessi temporanei la richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo mail ordinaria (no pec) all’indirizzo: permessitemporanei.ztl@comune.napoli.it.

I tempi per il rilascio dei permessi sono di 4 giorni lavorativi.

Il costo per il rilascio dei Contrassegni per ciascuna categoria di richiedenti è indicato nella seguente tabella

Categorie di veicoli Costo Permesso 1 Costo Permesso 2 Costo Permesso 3 Dei residenti (con potenza inferiore a 170 Kw, equivalenti a 231 cavalli). € 10 € 25 € 50 Dei residenti (con potenza superiore a 170 Kw, equivalenti a 231 cavalli). € 50 € 100 € 200 Dei domiciliati (con potenza inferiore a 170 Kw, equivalenti a 231 cavalli). € 10 € 25 € 50 Dei domiciliati (con potenza superiore a 170 Kw, equivalenti a 231 cavalli). € 50 € 100 € 200 Dei titolari di posto auto fuori sede stradale. € 100 € 100 € 100 Adibiti al trasporto delle merci. € 50 € 50 € 50 Adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed istallazioni/manutenzioni all’interno della ZTL, che richiedono l’utilizzo di un mezzo di trasporto. € 50 € 50 € 50 Intestati ad aziende e/o società operanti all’interno/esterno della ZTL per il trasporto delle merci, che certifichino l’inderogabilità dell’utilizzo del mezzo di trasporto per finalità operative delle aziende medesime (veicoli di proprietà dell’azienda e/o società con personalizzazioni specifiche). € 50 € 50 € 50 Intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi (con esclusione dei veicoli appartenenti alle Società partecipate del Comune di Napoli). € 50 € 50 € 50 Dei clienti degli alberghi, delle autorimesse (per abbonamenti mensili/plurimensili) e delle autofficine operanti all’interno della ZTL. € 50 € 50 € 50 Dei medici con obbligo di visita domiciliare di pazienti residenti/domiciliati all’interno della ZTL. € 50 € 0 € 0 Veicoli per funzioni di interesse pubblico, che espongono apposito permesso rilasciato dall’Amministrazione Comunale, per particolari esigenze che richiedano l’utilizzo di un veicolo. € 50 € 50 € 50

* Per ogni Contrassegno eccedente ai 3 previsti in tabella sarà richiesto un pagamento eguale al costo previsto per il terzo permesso.

Modalità di Pagamento

a) con conto corrente postale n. 62811989, intestato al Comune di Napoli. Nella causale deve essere indicato: “Rilascio contrassegno ZTL per il veicolo targato ………..”.;

b) con bonifico bancario codice IBAN IT81H0760103400000062811989intestato al Comune di Napoli. Nella causale deve essere indicato: “Rilascio contrassegno ZTL per il veicolo targato ………..”. La ricevuta del bonifico, completa di CRO e della dicitura di operazione eseguita, unitamente a tutta la documentazione utile al rilascio, va consegnata allo sportello o inoltrata, in formato pdf, a mezzo mail.

Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

Tutte le autorizzazioni (Contrassegni) dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall’esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo. L’autorizzazione deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo del 30/04/92 n. 285.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza. In caso di smarrimento o sottrazione dell’autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l’autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell’autorizzazione deteriorata.



Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all’interno della ZTL del Centro Antico e delle Aree Pedonali al suo interno, comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I, del Codice stesso. L’introduzione del controllo automatico degli accessi alla ZTL andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale. E’ vietato l’uso di ogni forma di riproduzione del Contrassegno di autorizzazione. L’inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell’autorizzazione stessa, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Verifica e revoca delle autorizzazioni

L’Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell’autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d’ufficio. Il richiedente ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

Modifiche in corso di validità

Qualora in corso di validità dell’autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo di veicolo, il richiedente dovrà presentarsi all’Ufficio Rilascio Contrassegni ZTL, con l’autorizzazione originale e la carta di circolazione del nuovo veicolo. L’Ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli costi di materiale di riproduzione del Contrassegno.

Fonte comune.napoli.it/ztlmarechiaro – (qui è possibile scaricare i moduli per le richieste di permesso.