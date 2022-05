WhatsApp, altra novità in arrivo: ecco le reazioni ai messaggi

WhatsApp: gli ultimi aggiornamenti per la popolare app permetteranno di aggiungere 6 possibili emoji ai messaggi.

Novità in arrivo per WhatsApp, la popolarissima app di messaggistica istantanea, diventata ormai uno dei social network più diffusi nel nostro quotidiano.

Un social caratterizzato appunto dai messaggi, per i quali a breve sarà possibile aggiungere le “reazioni”, ovvero gli emoji, come già possibile su Messenger (mentre su Instagram c’è per ora solo l’emoji del “cuoricino”). L’annuncio arriva proprio dal ceo di Meta, Mark Zuckerberg, che lo scorso 5 maggio ha scritto su Facebook la seguente frase: “Le reazioni su WhatsApp verranno rilasciate oggi!”.

Tale annuncio è poi seguito dalle emoji che saranno disponibili, ovvero il pollice alzato, il cuoricino, la risata, l’espressione stupita, la faccina che piange e il “grazie”.

Non è però da escludere che a queste 6 emoji di “reactions” a disposizione degli utenti ne saranno aggiunte altre in futuro.