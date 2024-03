Il weekend a Città della Scienza con la “Primavera tra le mani”

Città della Scienza celebra l’arrivo della primavera con spettacoli, visite ed esperimenti per i più piccoli.

“Benvenuti alla stagione del risveglio e della rinascita: la Primavera!”. Città della Scienza celebra l’arrivo della primavera. La natura prende forma, animali, piante e paesaggi si risvegliano dal torpore dei mesi invernali per tuffarsi nuovamente nella piena vitalità. “Scopriamo insieme il magico inizio di questa stagione in cui ogni giorno porta con sé una nuova promessa di crescita e vitalità. Le giornate si allungano, le temperature si alzano, e la natura torna a sbocciare”.

L’equinozio è infatti un evento astronomico che si verifica due volte l’anno (all’inizio della primavera e all’inizio dell’autunno) e che indica il momento in cui il Sole viene a posizionarsi esattamente sopra l’Equatore, la grande linea immaginaria che divide la Terra in due emisferi.

“Vi aspettiamo a Città della Scienza, il 23 e il 24 marzo, per scoprire di più sulla stagione del risveglio, dei fiori e della rinascita.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea alla Mostra Insetti & Co e alla nuova mostra sulla Fisica per tutte le età in programma fino al 30 giugno: Facciamo un esperimento!”

Occhio al ricco programma del prossimo weekend a Città della Scienza!

Primavera creativa

Metodi creativi per combattere lo stress ce ne sono eccome! Con l’arrivo della primavera tutto diventa più divertente e coinvolgente. Realizziamo insieme palloncini antistress colorati e ripieni di farina. Cominciamo subito!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Balloon car

Sapete che con alcuni materiali di riuso si può facilmente costruire un veicolo “green”? Come? Scopriamolo insieme in questo fantastico laboratorio!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Laboratorio floreale

Vuoi trasformare i filtri del caffè in bellissimi fiori colorati? Questo weekend ti aiutiamo noi! Tra filtri del caffè, pennarelli e scovolini colorati, dai libero sfogo all’artista che è in te!

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Monitoriamo la Terra

(SABATO 23 MARZO)

Scopriamo come funziona un sismografo e cosa ci rivela.

A cura delle alunne e degli alunni dell’Istituto Superiore “A. Gentileschi” di Napoli

INTERACTIVE LAB

Lab1_Piano Terra Corporea

Target: per tutti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: dalle 11.00 alle 15.00

Primavera a colori

La primavera? Un’esplosione di colori! Lasciati travolgere da un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori! Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento! Per una scienza ad effetto “WOW”!

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

SCIENCE SHOW

Piano Terra Corporea_Postazione Soresa

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Dal lunedì alla domenica ore 09 – 17

SCIENCE CENTRE

Adulti € 10,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 7,00 PLANETARIO

NEW Spettacolo LIVE € 6,00 Biglietto unico adulti e bambini € 5,00 INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO

Adulti € 13,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 10,00 INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO LIVE

Adulti € 14,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 11,00 ACQUISTA IL BIGLIETTO ONLINE!

I biglietti sono acquistabili online sul sito Etes oppure presso la biglietteria di Città della Scienza. GRATUITÀ L’ingresso gratuito, per il quale è rilasciato apposito biglietto, è consentito alle seguenti categorie: Possessori di tessera ICOM

Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli) ad eccezione delle Grandi Feste (Epifania, Carnevale, Halloween)

Docenti accompagnatori (1 docente ogni 10 studenti, eventuali eccedenze saranno conteggiate nei paganti)

Persone invalide con certificazione di invalidità superiore al 74% e loro accompagnatori

Persone riconosciute in condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92 (art 3 comma 3) e loro accompagnatori